Pokud očekávání, že jde o divokou kočku, potvrdí genetická analýza, půjde o letos druhý zaznamenaný případ ve středních Čechách. Poprvé to bylo počátkem roku u nedalekého Nového Knína, kde místní lidé hlásili nález za podobných okolností: také šlo o mrtvé zvíře u silnice. Deníku to sdělila Barbora Černá z hnutí Duha, která působí jako koordinátorka Vlčích a Rysích hlídek.

Ty působí v několika horských oblastech na území republiky a nedávno zahájily činnost také v Brdech a okolí. Dobrovolníci vyrážejí do terénu, aby hledali stopy prozrazující případnou přítomnost velkých šelem. Ty totiž – poněkud v rozporu s běžně rozšířeným povědomím – jsou velmi plaché; setkání s nimi ve volné přírodě je vzácné i v oblastech, kde prokazatelně mají svá teritoria.

V případě Brd je zatím potvrzeno jen to, že tam v minulosti opakovaně zavítali rysové ze Šumavy. V lidských měřítkách se ale vydali jen „na dovolenou“: dlouho totiž nepobyli a zase se vrátili zpět. Také proběhla kolem vlčice vybavená monitorovacím obojkem; ta se však ani nezašla podívat.

Nález přejetého zvířete

Přejeté zvíře se znaky kočky divoké našel u dálnice D4 za Dobříší právě jeden z členů těchto hlídek. Bylo to již na konci listopadu – nicméně zkoumání, k němuž tělo odvezli přizvaní pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, stále není dokončeno. Dosud se čeká i na výsledky analýzy genetického profilu, která má potvrdit, či vyvrátit očekávání, že jde o kočku divokou.

Laika sice možná překvapí, že to ekologové nedokážou spolehlivě určit hned na první pohled, ale je to tak. Už proto, že často se v přírodě objevují i kříženci původních obyvatel zdejší přírody s nám dobře známou mickou domácí – a kdo ví, v kolikáté už generaci. Právě to, zda se nejedná o takového hybrida, má určit výsledek genetického zkoumání v Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR. Jinak mají zoologové jasno: podle vnějších znaků by se mělo jednat o kočku divokou.