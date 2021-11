Fena se tísní v malém kotci, uvázaná na řetězu. Leží na studené a vlhké zemi, příbytek už potřebuje nutně vyčistit. Za svůj život nezná nic jiného než čtyři stěny a porody. Opakující se březost a péče o štěňata už se podepsala na jejím vzhledu i zdraví. Utnout tipec podobným smutným příběhům má nová vyhláška na ochranu zvířat, kterou schválilo ministerstvo zemědělství.

Ze zásahu policie v množírně psů (26. 10. 2020) | Foto: Policie ČR

V platnost vyhláška vzešla 1. listopadu. Ochránit má domácí mazlíčky, které jejich majitelé množí za účelem zisku v ne vždy vyhovujících prostorech. Majitelé zvířat nyní musí dodržovat přísnější pravidla, co se týče podmínek v chovech a velikostí výběhů. To by neměl být problém pro chovatele, kteří mají chov jako koníček a náklady na péči o psy nebo kočky, o které se s láskou starají, často převyšují výdělky z prodeje mláďat. Hůř by nová pravidla měla dopadnout na množitele, kteří, co se týče zázemí a péče o svá zvířata, nemají čisté svědomí.