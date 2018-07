Zveme všechny nerozumné, nedospělé a nezodpovědné, hlásají organizátoři Letiště

Areál drahotušského letiště se již po páté stane dějištěm nezávislého festivalu Letiště. Místo tradičního srpnového termínu si tentokrát pořadatelé ranvej zamluvili už na polovinu července. Prý aby jim to pěkně vyšlo na pátek třináctého.

“Letní happening Letiště, který proběhne v Drahotuších 13. a 14. července, ze svého názvu odstranil slovo festival a vydává se cestou performance a odhalování nových hudebních cest. Jsme také rádi, že v čase, kdy celý svět staví ploty, Letiště ty své naopak bourá a svůj areál buduje z organických a recyklovatelných materiálů,” prozradila jedna z organizátorek Letiště Veronika Zapatová.

Zatímco předešlé ročníky se na plakátech vyjímala zvučná jména jako Boris Carloff, Prago Union či Kapitán Demo, letos sází organizační tým výhradně na méně známé umělce.

“I díky absenci velkých jmen v line upu se podařilo minimalizovat cenu vstupného. Hudební zaměření Letiště se pak letos zúžilo na jazz, elektroniku a propojení těchto zdánlivě nesourodých žánrů,” vysvětlila Veronika Zapatová a pokračovala.

“Jazz vznikl jako taneční žánr mladých lidí, jehož podstatou je improvizace a snaha o neotřelé a nadčasové hudební vyjádření. V půli července se tak budeme moci přesvědčit jak obstojí ve srovnání a v kombinaci s nejmodernější elektronickou produkcí,” doplnila organizátorka.

Hudba, divadlo, performeři

A na jaký program se tedy mohou návštěvníci těšit?

“Sobota nabídne jazz, divadlo, premiéru nového projektu producentů Felixe Ballera a Petr.ha nebo skupinu NVMERI. Nebudou chybět ani kapely Used To Be a Sofa, Never Sol a Zorba že ja Buddha, které se vymykají nejen jedinečným zvukem a instrumentálními schopnostmi hudebníků, ale take tím, že jejich frontmankami jsou výjimečné zpěvačky a výrazné osobnosti,” uvedla Veronika Zapatová.

Zcela zdarma pak bude vstup do Metro Chillout Stanu, kde se o zábavu postarají DJs ze stejnojmenného olomouckého klubu.

“Večírek tu pojede dokud někdo nevypne proud,” řekla se smíchem spoluzakladatelka festivalu.

Stejně jako v předešlých letech ale v Drahotuších nepůjde zdaleka jen o hudbu. Hranický rodák, herec Daniel Možnar, se speciálně pro tuto příležitost spojil s olomouckými uměleckými skupinami Chaos a Lesmír a performery z různých koutů republiky.

“Výsledkem této spolupráce bude živelná 48 hodinová site specific performance, jehož dramatickou linkou je příběh o ztroskotaném Letu18,” popsala Veronika Zapatová. Dramatické umění předvede také oceňovaný pražský spolek IMPRA, který se pokusí návštěvníky uhranout svým jedinečným improvizovaným představením.

“Bude toho zkrátka hodně. Přijďte se podívat, poslechnout, ochutnat a zažít. Už v pátek 13. července v 18:00,” uzavřela Veronika Zapatová.

Autor: David Král