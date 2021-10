„S panem doktorem Tomkem jsme neustále probírali případná možná další vyšetření včetně chirurgického zákroku na páteři. Kromě toho, že je tento zákrok u velkých šelem nesmírně obtížný, je zde velmi vysoká pravděpodobnost recidivy a závažných pooperačních komplikací, které by vedly k dalšímu utrpení zvířete,“ uvedl ředitel zoo Roman Horský.

Desetiletá samice lva konžského se vážně zranila v polovině záři. Při prudkém pohybu došlo u Bony k totálnímu ochrnutí zadních končetin a pánve. Chovatelé lvici umístili do teplého prostředí v zázemí, kde ji veterinární lékař každý den aplikoval léčiva proti bolesti, otoku a podporu regenerace nervové tkáně.

