Současná pandemie koronaviru se významně dotkne i ekonomiky kraje. To může postoj zastupitelů k dříve již odsouhlasené výstavbě nemocnice změnit a proti nákladnému projektu tak mohou hlasovat i ti, kteří s ním dříve souhlasili.

„Projekt roztočí kola ekonomiky,“ myslí si hejtman Jiří Čunek

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL), který stavbu nemocnice prosazuje, však optimismus neztrácí. Podle něj tak velká investiční akce naopak pomůže kraji znovu roztočit kola ekonomiky. Výsledku hlasování se neobává.

„Jsem přesvědčen, že všichni zastupitelé ví, proč hlasují pro nebo proti výstavbě nové nemocnice. Tím pádem ti, co hlasovali pro, nemají žádný důvod své rozhodnutí měnit,“ uvedl Čunek.

Pandemie koronaviru navíc podle něj ukázala, že nastal čas napravit podmínky zdravotnictví ve Zlínském kraji.

Investiční plány až jako poslední

Podporu pro novou nemocnici však hejtman a zároveň šéf krajského KDU-ČSL zřejmě nenajde u svého koaličního partnera – hnutí ANO 2011.

Podle krajského lídra hnutí ANO Pavla Pustějovského je v prvé řadě nutné řešit okamžité problémy krajského zdravotnictví, což jsou podle něj manažerská pochybení managementu v oblasti personalistiky a udržování majetku.

Poté je podle Pustějovského nutno rozhodnout, jakým směrem se bude krajské zdravotnictví ubírat a teprve pak prý mohou vznikat investiční plány.

„Budu hlasovat spolu se svými kolegy proti neuváženému a nekoncepčnímu investičnímu záměru,“ uvedl Pavel Pustějovský. Hejtman nemůže počítat ani s podporou Jiřího Sukopa (ANO 2011), který má na starosti krajské finance.

„Budu hlasovat tak jako minule - proti návrhu usnesení, tak jak je formulováno,“ prozradil Sukop. Doplnil, že v době krize je lépe být rozvážným a držet se hotových peněz.

„Každé velké zadlužení vnímám jako ohrožení svobody,“ narážel na fakt, že kvůli tak velké investici se bude muset kraj na mnoho let zadlužit.

Chybí srovnávací studie rekonstrukce

„Stále chybí relevantní srovnání obou zvažovaných variant (nová nemocnice na zelené louce vs. rekonstrukce stávající KNTB, pozn. red.),“ vyjádřil se zlínský primátor Jiří Korec (ANO 2011).

Podle něj nyní zástupci kraje neví, o kolik budou letos a v příštích letech nižší příjmy.

„Hlasovat o tak zásadní investici pár měsíců před volbami a bez vypovídající predikce příjmů je podle mne nereálné,“ naznačil svůj postoj primátor Korec.

Že chybí srovnávací studie novostavby a rekonstrukce stávající Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) vadí i Jaroslavovi Kučerovi (KSČM). Je přesvědčen, že zastupitelé z řad KSČM znovu stavbu nemocnice nepodpoří.

„Trváme na tom, aby se vypracovala studie rekonstrukce KNTB a teprve na základě toho se rozhodovalo, která varianta bude ta správná. A to ani nemluvím o současné situaci s pandemií a související ekonomické situaci. Navíc Rada kraje už uvažuje o etapizaci stavby, což mi připadá téměř stejné, jako by se měla postupně rekonstruovat KNTB. Nebudeme tedy hlasovat pro,“ uvedl za KSČM Jaroslav Kučera.

Jsou pro postupnou výstavbu

Stavbu za miliardy však podpoří další koaliční partneři – zastupitelé z řad Starostů a nezávislých (STAN). Návrhem jejich předsedy Petra Gazdíka o etapizaci výstavby nemocnice by se zastupitelé měli v pondělí zabývat.

„Hlasování jsme připraveni potvrdit. Uvědomujeme si však, že vzhledem ke koronavirové krizi se situace změnila, proto jsme navrhli etapizaci stavby,“ informoval za STAN Gazdík. Je přesvědčen, že stavba tak nákladného projektu zajistí zakázky firmám v kraji a pomůže tak oživit ekonomiku.

Není jasné, zda další koaličních partneři, zastupitelé z řad ODS, budou hlasovat jednotně. Podle předsedy krajské organizace ODS Stanislava Blahy je současná situace nepřehledná.

„Nevíme, jaké ekonomické dopady bude mít totální vypnutí ekonomiky, které nyní zažíváme. Budeme muset přehodnotit investiční plány na všech úrovních a kraj v tom nebude výjimkou. Domnívám se, že na novou nemocnici v podobě, jak o ní momentálně uvažujeme, prostě mít nebudeme. Rád bych se mýlil, ale počkejme půl roku,“ doporučil Stanislav Blaha.

I když Regionální rada ODS přijala usnesení, že za nejisté ekonomické situace je riskantní přijímat definitivní rozhodnutí, přesto budou někteří členové ODS hlasovat pro stavbu nové nemocnice.

„Jako zastupitelé máme chtít to nejlepší, co je na trhu. A to je nová nemocnice. To si lidé ve Zlínském kraji prostě zaslouží,“ vysvětlil důvod, proč stavbu nemocnice opět podpoří, krajský radní Jan Pijáček (ODS).

Stanislav Devátý (ODS), který minule také hlasoval pro novou nemocnici, se k pondělnímu hlasování odmítl vyjádřit.

Spor v ČSSD

V prosinci zvedl ruku pro stavbu nemocnice také Lubomír Vaculín (ČSSD). To se jeho politickým kolegům nelíbilo, opoziční ČSSD totiž zásadně s touto investicí nesouhlasí.

„Z řad ČSSD vyloučen nebyl, vyloučili jsme ho ale z krajského klubu,“ uvedla předsedkyně krajského Klubu zastupitelů ČSSD Milena Kovaříková. Lubomír Vaculín však nebyl zbaven mandátu zastupitele a tedy ani hlasovacích práv.

„Výstavbu nemocnice podpořím. Že jsem byl vyloučen z klubu ani nevím. Myslím si, že mé rozhodnutí bylo správné. Jinak by se s projektem čekalo do dalších voleb a další roky by se záměr odsouval a kraj novou nemocnici potřebuje,“ vysvětlil Lubomír Vaculín.

Proti stavbě nemocnice bude hlasovat zbývajících pět zastupitelů z ČSSD. Podle Mileny Kovaříkové však prý záměr zřejmě i tak projde.

„Kdo by nechtěl novou nemocnici? Ale kdo by hlasoval pro projekt, když nemáme potřebné podklady, abychom se mohli rozhodnout?“ ptala se zastupitelka. Podle ní tlačí hejtman nesmyslně svou vizi.

„Vývoj rozpočtu může za pár měsíců udělat obrovské veletoče. Nevíme, zda se pandemie koronaviru vrátí a zda nebude horší. Proto na konci volebního období tohle prosazovat, když je tolik neznámých, je nesmyslné,“ uvedla Milena Kovaříková.

„Kraj si to nyní nemůže dovolit“

Zásadně proti výstavbě nemocnice jsou i opoziční Soukromníci a Svobodní.

„Od začátku upozorňujeme na ekonomická rizika a nedomyšlené finanční dopady výstavby nové nemocnice na krajský rozpočet. V důsledku nastupující hospodářské krize se tato rizika exponenciálně zvýšila. Zlínský kraj si investici do nové krajské nemocnice prostě nemůže za této situace dovolit,“ zdůraznil senátor Ivo Valenta (Soukromníci).

Současně označil navrhovanou fázovost výstavby za nesmyslný výstřelek. Podle předsedy krajské organizace Soukromíků Michala Dvouletého je nyní nutné kalkulovat s výrazným poklesem daňových příjmů a v této souvislosti se vypořádat s plánovanými výdaji.

„Vedení kraje nemá žádný krizový plán a namísto toho opětovně žádá zastupitele, aby schválili výstavbu nemocnice, jejíž investiční náklady odhadují odborníci na cca 15 miliard korun,“ dodal Dvouletý.

Proti výstavbě nemocnice budou hlasovat i členové strany Svobodní.

„V prosinci jsem hlasoval proti, můj hlas zůstane stejný, předpokládám že i u kolegů,“ uvedl krajský předseda Svobodných Tomáš Pajonk.

„Ten projekt není ekonomicky výhodný pro kraj a to dlouhodobě. My však nehlasujeme o tom, jestli se postaví nová nemocnice, my hlasujeme o tom, jestli bude mít hejtman legální právo zadat projekt a utratit prvních 300 milionů, protože zbytek se bude řešit až po krajských volbách. Je možné, že nové vedení kraje rozhodne jinak. Nepřijde mi rozumné v nastávající ekonomické krizi do šuplíku načrtnout něco za 300 milionů,“ vysvětlil svůj postoj Tomáš Pajonk.

Svůj hlas nové nemocnici dá naopak František Klásek z hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD).

„Budu pro novou nemocnici. Po dlouhých jednáních s odborníky jsem dospěl k závěru, že rekonstrukce stávající nemocnice je nevýhodná a lépe je postavit novou. Když jsem se dotazoval těch, co jsou pro rekonstrukci, nikdo mi nedokázal říci důvod, až na několik málo konspiračních názorů,“ komentoval své rozhodnutí František Klásek.

Zastupitelstvo Zlínského kraje:

KDU-ČSL (12), ANO (8), ČSSD (6), STAN (6), KSČM (4), Svobodní-SsČR (4), ODS (3), SPD (2)

Krajskou koalici tvoří ve Zlínském kraji KDU-ČSL, hnutí ANO, STAN a ODS, v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu má celkem 29 křesel.

Pro schválení záměru je třeba nadpoloviční většina všech zastupitelů, návrh proto musí získat minimálně 23 hlasů. V opozici je ČSSD, KSČM, Svobodní a Soukromníci a SPD.

STAVĚT NEBO REKONSTRUOVAT? Stavba nové nemocnice „na zelené louce“ by podle hejtmana Čunka měla trvat 6 let a stát přibližně 8 miliard korun. Postupná rekonstrukce a dostavba stávající Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně by podle něj stála deset miliard a trvala 12 let. Nová nezávislá studie rekonstrukce KNTB však nebyla provedena.