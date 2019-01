Zlín Život osmileté dívky se doslova z minuty na minutu kompletně převrátil naruby. Byla znásilněna, navíc svým nevlastním otcem. Už jenom to, že se s otřesným zážitkem dokázala svěřit své babičce, ji stálo hodně sil a teď si jej znovu musí celý vybavit.

Výslechová místnost. | Foto: DENÍK/Mirka Strnadová

Opět se vrátit do chvíle, na kterou by nejraději zapomněla. Čeká ji totiž výslech na policii.

Kromě vyšetřovatele je v místnosti sociální pracovnice, soudce, státní zástupce, ale také obhájce otčíma. Mluvit před tolika lidmi je pro školačku něco nepředstavitelného a jen stěží ze sebe dostává několik slov.

Zhruba takovým způsobem doposud probíhal ve Zlíně výslech dítěte, které se stalo obětí trestného činu. Vše se odehrávalo v jedné jediné místnosti, prakticky v běžné kanceláři, před zraky všech, kteří podle zákona u výslechu být musejí.

Donedávna totiž neměla zlínská krajská policie žádnou speciální výslechovou místnost, která by byla vybavena zařízením, které by umožnilo nechat dítě samotné jenom s vyšetřovatelem s tím, že by ostatní mohli výslech sledovat z vedlejší místnosti. Od konce prosince už naštěstí krajská policie takové prostory má.

„Trestný čin je pro oběť pouze začátkem. Startuje další procesy, v nichž může dojít k druhotnému zraňování dítěte,“ vysvětluje vrchní komisařka z odboru obecné kriminality zlínské krajské policie Ditta Pokorná.

Musejí být tam, kde se cítí bezpečně

„Může se stát, že tak dojde k další vážné traumatizaci a následnému dlouholetému poškození vývoje osobnosti dítěte. Mělo by být proto vyslýcháno tam, kde se cítí v bezpečí a v klidu,“ upozorňuje Pokorná.

Výslech znásilněné školačky už tak naštěstí probíhal v místnosti, která spíše připomíná útulný obývací pokoj s pohodlnou pohovkou, pastelově vymalovanými stěnami a příjemnými obrázky na zdech. Dívka by si rovněž mohla hrát s hračkami anebo si třeba malovat. U ní by seděl vyšetřovatel, který by jí pomalu a citlivě kladl různé otázky.

Osmiletá dívka netuší, že jejich rozhovor celou dobu snímají dvě kamery. Netuší, že její výslech i reakce celou dobu sledují ve vedlejší místnosti další lidé, kteří dobře slyší každé její slovo.

Speciální tlačítko

„Samozřejmě jsme mysleli i na to, že mohou oběti dávat doplňující dotazy jak státní zástupce, tak obhájce pachatele. K tomu slouží speciální tlačítko, které se v momentě, kdy chce někdo položit dotaz, rozsvítí. Vyšetřovatel si pak vezme naslouchátka a vyslechne dotaz, který dítěti přednese,“ doplnila komisařka.

Školačka pak může odejít domů, aniž by měla pocit, že teď o jejím hrozném tajemství ví tolik lidí. Vyšetřovatelé si mohou kdykoliv celý záznam přehrát, sledovat jednotlivé reakce dívky a video pak může následně použít i soud.

Nová speciální výslechová místnost ve Zlíně pro dětské oběti trestných činů je otevřena od 21. prosince loňského roku a už týden nato se v ní uskutečnil první výslech mladé dívky, která se stala obětí násilného trestného činu.