Kroměříž - Sloučily se. Řeč je o kroměřížských vzdělávacích zařízeních: Odborném učilišti a Praktické škole v Mánesově ulici a Střední škole hotelové a služeb, která sídlí Na Lindovce a v ulici Pavlákova.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Obě školy spojil Zlínský kraj coby zřizovatel sice už před pár měsíci. Nyní ale zvažuje možnost, že instituce budou sídlit i v jednom místě. Obě školy zatím fungují bez problémů, každá ve své budově, ale se společným vedením. Ředitelem je Petr Hajný.

„Sloučení nám žádné problémy nepřineslo. Pedagogové se průběžně poznávají, žáci se integrují. Výuka nijak neutrpěla,“ přiblížil Hajný. Do budoucna se představě přemístit Odborné učiliště a Praktickou školu do budovy Na Lindovce nebrání, zatím to ale prý není možné. Prostory totiž musí být nejdříve upraveny.

„Muselo by tam být jiné zázemí pro učitele a nová sociální zařízení,“ sdělil Hajný s tím, že v budova původně sloužila jako klášter, pak se z toho stalo zemědělské učiliště a sloužilo převážně chlapcům. A nyní tam studují samá děvčata,“ prozradil Hajný. A právě malý počet sociálních zařízení a narůstající počet studentek způsobuje problém. „Musejí stát dlouhou řadu na toaletách, většinou ještě po přestávce. Pořád s tím bojujeme,“ povzdechl si Hajný.

Že bude škola potřebovat úpravy, potvrdil i radní Josef Slovák, který má na starosti oblast školství, mládeže a sportu Zlínského kraje.

„Volné prostory Na Lindovce jsou, budova ale zatím není schopná pojmout další školu. Budou nutné stavební úpravy. Zatím je ale ještě brzy na plány. Teprve tři týdny funguje nové zastupitelstvo,“ vyjádřil se radní.

Že jsou volné prostory Na Lindovce potvrdil i ředitel obou škol Petr Hajný.

„Některé místnosti jsou nevyužité. Na vině je demografický pokles dětí a úbytek žáků. Školáci z devátých tříd se nejčastěji hlásí na maturitní obory, Gymnázia či všeobecně zaměřené obory. Odborné školy tak pomalu upadají,“ poznamenal Hajný. Střední škola hotelová a služeb s Odborným učilištěm a Praktickou školou jsou sloučené oficiálně od 1. července letošního roku.

„Jedním z důvodů bylo i to, že studenti učiliště vykonávali praxi na hotelové škole,“ podotkl Slovák.

Jak se na celou situaci dívá zástupkyně ředitele školy v Mánesové ulici, se redakci nepodařilo získat.

„Mohu jen říct, že se školy sloučily. Více se k tomu vyjadřovat nechci,“ sdělila Svatava Mlčochová.