Zlínský kraj – V noci na neděli končí letní čas, lidé si tak musejí posunout hodinky o hodinu zpět. Přestože si většina z nich už na na změnu zvykla, najdou se i tací, kterým dělá problém: mnozí navíc pamatují dobu, kdy u nás letní čas neexistoval, nepřetržitě začal totiž platit až od roku 1979.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

A právě pamětníci obvykle vidí čachrování s časem jako hloupost. „Vadí mi to. Je sice příjemné že si v neděli přispím, ale další dny se stejně organismus bouří, má přece jen zajetý určitý rytmus," míní třeba Božena Kolomazníková z Holešovska.

Sama pamatuje dobu, kdy se čas na letní neposouval. „Řídili jsme se hlavně podle práce na statku, tato násilná změna se mi nelíbí. Dlouhé zimní večery mi ale jinak nevadí," tvrdí žena.

I na Kroměřížsku bude dnes v noci řada lidí pracovat a budou tak v zaměstnání o hodinu déle . „Máme v práci i noční služby a letos mi to vyšlo, že zrovna budu sloužit. Nijak mi to ale nevadí, jsem na to po těch letech zvyklá, nemám problém se s tím vyrovnat," říká Eva Holubníková.

Noční služby řeší třeba na některých čerpacích stanicích, kde mají nepřetržitý provoz. „Nedělá nám to ale sebemenší problém. Směny máme už patnáct let rozdělené tak, že to vychází každý rok na někoho jiného. Ten si většinou odslouží službu v posunu času na jaře i na podzim a tím se to srovná," vysvětlil třeba vedoucí kroměřížské čerpací stanice Rudolf Pola.

Za celou dobu, co tady pracuje, prý ještě nezaznamenal od zaměstnanců jedinou stížnost. „Ani v soukromém životě mě to nijak netrápí, jsou jiné věci, které mi nedají spát," pokrčil rameny provozní.

Problém nedělá posun času ani kroměřížské dopravní společnosti Krodos bus a.s.

„Jízdní řády s tím počítají, takže by to nemělo způsobit žádné komplikace," potvrdil Deníku ředitel Luděk Ferenc.

Funguje to tak, že řidiči končí s autobusem na koncových stáních, odkud ráno vyjíždí a svážejí cestující do cílových aglomerací.

„Jízdní řády máme v podstatě historicky postaveny tak, aby se dařil ten ranní návoz do města obstarat. První spoje vyjíždí po čtvrté hodině ranní," dodala Ferenc.

Pracovníci Krodosu tak většinou bývají těmi prvními, kdo jsou ráno v terénu a zabezpečují provoz k zahájení pracovního dne.

Fakt, že změna času může být pro někoho nepříjemná, potvrzují ale lékaři. Jde totiž o individuální záležitostí.

„Někomu to nedělá nic, jsou ale citlivější jedinci, kteří se s tím hůře vyrovnávají. Tento podzimní posun času ale většinou bývá příjemný, protože se vlastně vracíme k tomu přirozenému biorytmu. Na jaře je tomu naopak," vysvětlila lékařka Iva Zapletalová z psychiatrické a psychoterapeutické ambulance v Kroměříži.

Konec roku ale podle ní působí na lidi celkově spíš špatně: je totiž méně slunečního svitu a tak může dojít k častějším stavům depresí.

„Můžeme tomu říkat sezonní deprese, které se právě na podzim a na jaře hojněji vyskytují," uzavřela Iva Zapletalová. (pku)