V obci skončila pobočka pošty už před pěti lety. Od té doby zde fungovala pouze takzvaná Pošta Partner, o jejíž chod se staral až do konce roku 2020 soukromý subjekt. Hlavní rozdíl klasické pobočky a takzvané pošty Partner je právě v tom, že poštu Partner provozuje buď obec nebo podnikatel. Česká pošta, státní podnik, zajišťuje potřebnou podporu. Ať již softwareovou či listinnou. Na provoz Česká pošta pouze přispívá.

„Je to model, který funguje běžně i v jiných evropských zemích,“ říká za Českou poštu Ivo Vysoudil, specialista pro komunikaci a dodává, že ve Zlínském kraji takto v současnosti funguje 21 pošt Partner.

„Z toho v 16 případech ji provozuje obec, ve dvou případech fyzická osoba, ve dvou případech právnická osoba a v jednom případě spotřební družstvo,“ dodává Ivo Vysoudil. Pošta Partner

Pošta v buňce

Pošta Partner spadla obci Zlobice do klína celkem nečekaně na konci roku 2020.

„Neměli jsme žádné volné prostory. Samotný obecní úřad funguje v současnosti ve velmi omezených prostorách,“ říká starostka Stanislava Šišková. Nedávno totiž ustoupila část úřadu místní mateřské škole, která působí ve stejné budově. Kapacita školky je nyní 37 dětí. „Nezbylo nám nic jiného než nechat vybudovat unibuňku. Je v ní i sociální zařízení,“ popsala starostka.

Protože bylo vše narychlo, nestačily se do otevření vychytat všechny mouchy. První nespokojení klienti na sebe nenechali dlouho čekat. Nyní už se situace lepší. Dokonce se k buňce buduje nový přístupový chodník. A také lidé začínají novému provozovateli poštovních služeb důvěřovat.

„Za poslední roky se spousta lidí odhlásila ze zlobické pošty a raději jezdila do Kroměříže. Byla to jistá nespokojenost s nabízenými službami od minulého provozovatele pošty Partner. Nyní se k nám tito lidé vrací. To mě těší,“ nechala se slyšet starostka. I přesto bude, podle starostky, pošta prodělečná.

„Obec je placena za úkon. Čím více úkonů je, tím dostaneme víc peněz. Ale jsme to my, kdo platí tamní zaměstnankyni. A s pobočky jsou spojené ještě další poplatky. Rozhodně to není nic výdělečného. Platby, které dostaneme od státního podniku Česká pošta, nám nepokryjí náklady. Natož, aby to bylo výdělečné,“ uzavřela starostka.