Jak známo, areál dlouhá léta provázely majetkoprávní spory, kvůli čemuž svah v posledních letech chátral a lidé ho nemohli využívat.

„Došlo k zpětvzetí žalob, což bylo součástí dohod, cena byla nejvyšší, co jsme za ni dostali nabídnuto. Jsme za to rádi, i ta to, že nám odpadly starosti, které tomu předcházely,“ uvedl ředitel SK Zlín Jaroslav Kotala.

Peníze pro další sportoviště

„Již plánujeme jeho modernizaci a opětovné zprovoznění,“ řekl Ivo Valenta, majitel skupiny SYNOT, která je investorem celé akce.

Podle Kotaly peníze SK Zlín využijí do investování oprav jejich sportovišť, mezi které bude patřit například oprava střechy haly stolního tenisu, opravy a rekonstrukce haly Novesta či kuželkářské dráhy.

„Všude v těchto investicích se však zapojujeme do vícezdrojového financování, kdy nám pomáhá takto i kraj, město i soukromí investoři, což jsme velmi rádi,“ zdůraznil ředitel SK Zlín.

Podle něj byl hlavním důvodem prodeje svahu fakt, že sportovci se zbavovali zbytného majetku, tedy sportovišť, která jejich oddíly nevyužívaly.

„Svah má obrovský potenciál, pro nás jej udržovat a investovat do něj je to finančně neúnosné. Investor, který jej koupil, má velké finanční krytí a je schopný ho kompletně revitalizovat a lidé jej tak mohou využívat nejširším možným způsobem,“ doplnil Jaroslav Kotala

Budoucího vlastniství se magistrát nezříká

S provozem lyžařského areálu má skupina SYNOT mnohaleté zkušenosti. Je majitelem lyžařského střediska ve Velkých Karlovicích, v lokalitě Kyčerka. Zlínský areál bude po nezbytné modernizaci využíván především pro potřeby škol, ale také pro občany města Zlína jako sportovní a volnočasové zázemí.

„Projekt revitalizace chceme postavit především na spolupráci s dalšími vzdělávacími institucemi, ať už se jedná o školy mateřské, základní, střední od Vizovic až po Uherskohradišťsko a Kroměřížsko,“ uvedl mimo další ve zprávě Ivo Valenta.

Celá transakce se uskutečnila za dohledu magistrátu.

„Město Zlín nenašlo bezpečnou cestu, jak lokalitu lyžařského svahu odkoupit. Zároveň probíhají i jednání o budoucím předkupním právu pro město,“ doplňuje primátor města Zlína Jiří Korec.

SYNOT uvedl, že počítá se zachováním lyžařského svahu a jeho postupnou modernizací včetně vybudování moderního doprovodného zázemí a služeb. Lyžařský svah tak nabídne dostatečnou kapacitu pro odbavení lyžařů a současně poslouží jako výukové středisko pro začínající lyžaře.

Samozřejmostí bude umělé zasněžování svahu v zimním období, snowpark pro menší děti a večerní provoz za umělého osvětlení.

„Do budoucna uvažujeme také o výstavbě multifunkční sportovní haly a venkovního sportoviště, čímž bude vyřešen nedostatek zázemí pro tělovýchovné aktivity škol a sportovních klubů, sídlících v nejbližším okolí. Byl bych rád, kdyby se zde v budoucnu mohla konat nejrůznější sportovní soustředění, turnaje, dětské příměstské či pobytové tábory a podobně. Areál bychom tak výhledově rozšířili také o ubytovací služby,“ líčí dále plány senátor a podnikatel Ivo Valenta.

Skupina SYNOT se v tuto chvíli nebrání ani možnostem dalšího využití lokality pro jiné než zimní období – například vybudování bike parku, rozhledny v korunách stromů, bobové dráhy, naučných vycházkových tras či přírodního amfiteátru, který by vytvořil zázemí pro konání menších kulturních a společenských událostí, školních besídek, festivalů či provozu letního kina.

Fakta o svahu

Délka umělého svahu je 290 metrů, převýšení 46 metrů. Dokud svah ještě fungoval, pro lyžaře byl k dispozici lyžařský vlek POMA – P s kapacitou 510 osob za hodinu a také dětské vleky dlouhé zhruba 52 a 130 metrů.

Zdroj: www.svahzlin.com