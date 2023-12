Český hydrometeorologický ústav vydal v neděli na svých stránkách výstrahu před mrznoucí mlhou. Upozornění se týká střední a jižní Moravy a severních Čech. V noci z neděle na pondělí a dopoledne prvního pracovního dne předpovědi očekávají tvorbu mrznoucích mlh.

Náledí na silnici. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Mlhy mohou na silnicích podporovat tvorbu námrazy (jíní). Řidiči by měli dbát zvýšené opatrnosti. Ve Zlínském kraji to může cestou do práce klouzat.

„Zejména v nížinách a údolích mohou řidiče potrápit četné mrznoucí mlhy s možností tvorby slabé námrazy,“ informoval meteorolog Peter Hruška z ČHMÚ. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi minus jedním až minut čtyřmi stupni Celsia.

Během dopoledne se mlhy budou většinou rozpouštět, výjimečně (s nejvyšší pravděpodobností na střední Moravě) mohou přetrvávat i déle.

„Nejvyšší pondělní teploty se budou pohybovat mezi čtyřmi až sedmi stupni Celsia, při déletrvající mlze jen dva stupně Celsia“ doplnil Hruška. Povane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.

Předpověď na další dny:

Počasí u nás bude zpočátku ovlivňovat okraj tlakové výše nad jižní Evropou. Ve středu bude přes naše území od severozápadu postupovat studená fronta a za ní k nám začne proudit vlhčí vzduch od severozápadu.

V úterý očekávají meteorologové skoro jasno až polojasno, večer přibývání oblačnosti. Hlavně v nížinách zpočátku místy, během dne ojediněle mlhy, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty nepřekročí nulu, přes den naměříme čtyři až sedm stupňů Celsia.

Toto je vítěz! Vybrali jste Nejkrásnější vánoční strom Zlínského kraje

„Ve středu bude oblačno až zataženo, od severozápadu na kraje déšť nebo přeháňky. Ve vyšších polohách i srážky sněhové,“ poznamenal Hruška.

Nejnižší noční teploty se v tento den budou pohybovat mezi jedním až minus třemi stupni. Přes den vystoupají až k sedmi stupňům Celsia. Podle výhledu odborníků bude mít čtvrtek velmi podobný ráz počasí.