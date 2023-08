Náročnou sobotu mají za sebou posádky Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Zlínského kraje i operační středisko. Jeho dispečerky hned třikrát s odstupem jen několika hodin žádaly o součinnost Leteckou záchrannou službu (LZS). Ve všech případech šlo o vážná zranění nezletilých.

Krátce po desáté hodině vyjížděl zdravotnický tým do Valašského Meziříčí, kde se při závodech MTB zranil mladý cyklista.

„Záchranáři hocha zajistili v rámci přednemocniční neodkladné péče, imobilizovali krčním límcem a vakuovou matrací, podali léky od bolesti a provedli další nezbytné úkony. Poté pacienta, který utrpěl zhmoždění zad a pánve, předali kolegům z Letecké záchranné služby Ostrava,“ informovala mluvčí ZZS Zlínského kraje Gabriela Netopilová Sluštíková.

O necelé dvě hodiny později vyjížděly dva zdravotnické týmy k popálené osobě na Zlínsku. Operační středisko znovu požádalo o součinnost Leteckou záchrannou službu LZS, tentokrát z Brna.

„Pacientka upadla do hrnce s vřelou polévkou a utrpěla popáleniny převážně druhého stupně na asi 40 procentech těla. Naše záchranářské týmy ji na místě ošetřily v rámci přednemocniční neodkladné péče. Posádka LZS Brno ji transportovala do popáleninového centra,“ uvedla mluvčí krajských záchranářů.

Do třetice dispečerka ZZS Zlínského kraje zavolala do regionu LZS Olomouc. „I tentokrát šlo o dítě, které utrpělo popáleniny na až 40 procentech těla. Naše posádka zajišťovala převoz tohoto pacienta z nemocnice na heliport. Letečtí záchranáři jej následně transportovali do popáleninového centra,“ uzavřela Gabriela Netopilová Sluštíková.