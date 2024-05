Počet nakažených obyvatel Zlínského kraje během dubna stoupl o více než 300. Zatímco v březnu bylo nemocných s pertusí 209, za duben eviduje Krajská hygienická stanice 500 pacientů.

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně. Ilustrační záběry. | Video: Iva Nedavašková

„Nejvíce nakažených osob, a to 199, bylo ve věkové skupině 15 až 19 let,“ informovala Vendula Ševčíková z Krajské hygieny. Děti a mladiství do 19 let tvořili téměř 84 procent pacientů s černým kašlem v letošním roce.

V krajské nemocnici není žádný pacient

„Momentálně nemáme v nemocnici žádného pacienta s černým kašlem,“ sdělila mluvčí Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) Dana Lipovská. V minulosti byl na dětském oddělení KNTB hospitalizován s černým kašlem kojenec.

„Miminko bylo po několika dnech byl propuštěno do domácí péče, protože se nejednalo o těžký průběh,“ doplnila Lipovská.

Těhotné potřebují před černým kašlem větší ochranu, rodina panikařit nemusí

Letos už šest tisíc nemocných

Státní zdravotní ústav evidoval do 4. dubna 2024 přes šest tisíc případů pertuse. Nejvíce případů hlásí Jihočeský, Středočeský kraj a Vysočina.

V minulosti bylo nejvíce případů pertuse v České republice zaznamenáno po 2. světové válce v roce 1956, kdy bylo evidováno téměř padesát tisíc nemocných. Zavedením plošného očkování Po zavedení plošného očkování proti pertusi v roce 1958 rychle a výrazně klesala úmrtnost a nemocnost v dětské populaci.

Jak se mají dospělí očkovat proti černému kašli? Praktický lékař vše upřesňuje

Z původních desetitisíců případů ročně se výskyt pertuse od druhé poloviny 70. let do roku 1992 pohyboval do padesáti případů ročně. Od roku 1993 je pozorován vzestupný trend nemocnosti a pravidelně se opakující 2–5leté cykly nárůstu. V roce 2014 bylo zaznamenáno 2521 pacientů s černým kašlem, v roce 2019 šlo o 1347 nakažených.

Smrtelné případy byly letos zaznamenány tři, z toho dva senioři a jeden novorozenec.

Prevencí je očkování

Základní prevencí proti vzniku onemocnění je očkování. Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti do jednoho roku života. Ty bývají očkovány v rámci očkovacího kalendáře ve dvou měsících. Potem dochází k přeočkování mezi 10. a 11. rokem.

V souladu s doporučením odborníků Ministerstvo zdravotnictví doporučuje přeočkování především těhotným ženám. Očkování proti černému kašli je primárně zajišťováno v ordinacích praktických lékařů a pediatrů.