Počet nemocných s černým kašlem stoupá. Za minulý týden zaznamenali epidemiologové ve Zlínském kraji 65 nových případů. Celkem se s nemocí léčí 184 pacientů, v únoru to bylo třicet pět lidí.

Ilustrační foto. | Foto: Pixabay

„Ve Zlínském kraji jsme evidovali k 24. březnu celkem 184 onemocnění černého kašle. O týden dříve to bylo 119 případů,“ sdělila Deníku vedoucí kanceláře ředitele Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Vendula Ševčíková.

Za stejné období v přecházejícím roce byly zaznamenány tři případy onemocnění černým kašlem. Od roku 2018 byl ve sledovaných datech nejhorší rok 2020, kdy bylo s nemocní evidováno 15 pacientů. Což je dvanáctkrát méně než v letošním roce.

Nejvíce nemocných je mezi dětmi na druhém stupni

Onemocnění se objevuje napříč populací. Nejvíce případů do minulého týdne zaznamenali hygienici ve Zlínském kraji kraji ve věkové skupině 10 až 14 let – celkem 54. Nejméně naopak u dětí do jednoho roku a seniorů nad 75 let.

V obou skupinách byli evidováni tři pacienti. K nejohroženější skupině patří právě novorozenci, kteří ještě nemají vyvinuté centrum pro kašel a rovnou u nich dochází k vážnému rozvoji nemoci. Ochránit je mohou matky už v těhotenství.

Ve školním kolektivu by v případě proočkovanosti neměl být zásadní problém. V 10 letech je totiž povinné očkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli.

„Postupuje se individuálně podle konkrétní situace a na základě vyhodnocení míry rizika. Vedení školy, pedagogové i rodiče, případně zákonní zástupci dítěte, jsou o výskytu onemocnění v kolektivu informováni,“ dodala Ševčíková.

Nejefektivnějším nástrojem prevence proti černému kašli je očkování, které je v České republice součástí očkovacího kalendáře. Vzhledem k aktuálnímu enormnímu nárůstu případů doporučuje Česká vakcinologická společnost minimálně jedno přeočkování v dospělosti a v průběhu každého těhotenství.

V republice jsou letos již dva případy úmrtí člověka s černým kašlem. Dosavadní letošní počty nakažených jsou nejhorší za posledních 60 let. Zlínský kraj je na desáté pozici z hlediska celkového počtu nemocných. Nejhůře je na tom Jihočeský a Středočeský kraj.