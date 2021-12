Miroslav Zikmund

- Narodil 14. února 1919 v Plzni.

- Na Vysoké obchodní škole se seznámil s Jiřím Hanzelkou.

- První plány na cestu kolem světa začali spřádat již v roce 1938, válka jim je ale načas odsunula.

- V přípravách na cestu však neustali, učili se jazyky, Zikmund jich nakonec ovládl osm, Hanzelka čtyři.

Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše byl Miroslav Zikmund inspirací i hrdinou.

„Je vždy smutné, když nás opustí taková legenda, ale pan Zikmund se dožil úctyhodného věku a věřím, že svůj život prožil naplno. Je to pro náš kraj velká ztráta, ale odkaz pana Zikmunda tady s námi bude navždy. Upřímnou soustrast rodině,” uvedl Holiš.

Zemřel Miroslav Zikmund. Legendárnímu českému cestovateli bylo 102 let

Legendární cestovatel celý život provázel také kroměřížského poslance Radka Vondráčka.

„Můj dědeček měl od dvojice Zikmund Hanzelka ve své knihovně všechny jejich publikace. Některé i podepsané. Dnes jsou v mé knihovně, určitě některou z nich o víkendu otevřu, kousek přečtu a zavzpomínám. Všem nám bude moc chybět,” napsal Vondráček na sociálních sítích.

Odkaz Miroslava Zikmunda ve Zlíně navždy zůstane

„Tak už stoupá do nebe. Děkujme, že se tak skvělý člověk mohl dožít tak krásného věku. Miroslav Zikmund s Jiřím Hanzelkou začali jako obchodní cestující Tatry. A skončili jako legendy, které ovlivnily miliony lidí. Určitě jste mezi nimi. Stejně jako já,” vzpomínala na Twitteru rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

Skvělý a odvážný chlap, který bydlel v nádherném domě.

„V životě jsem nepotkal nikoho důslednějšího, systematičtějšího a preciznějšího. Díky za vše,” vyzdvihl Zikmundovy vlastnosti známý architekt Adam Gebrian.

VIDEO: Čestným doktorátem UTB ocenili práci Miroslava Zikmunda

Ke smutné zprávě se vyjádřil také Andrej Babiš.

„Je mi to moc líto. Pan Miroslav Zikmund měl samozřejmě můj obrovský respekt a obdiv a dožil se krásných 102 let, přesně, jak mu předpověděl sibiřský šaman. Děkujeme za všechno, pane Zikmunde,” uvedl na sociálních sítích.

Podle českého velvyslance v Mongolsku Jiřího Brodského budou Zikmundovy a Hanzelkovy texty a fotografie navždy inspirovat.

„Se svým kolegou Jiřím Hanzelkou procestovali svět, propagovali osobní a nákladní automobily Tatra, byli velvyslanci československého průmyslu,” napsal na twitteru velvyslanec.

Ve Zlíně se hrála předpremiéra Století Miroslava Zikmunda

Na Zikmunda vzpomínal také známý český herec Lukáš Hejlík.

„Tehdy mu bylo 95, seděli jsme u něho v překrásný vile ve Zlíně a řekl mi: potřeboval bych žít ještě tak pět let. Zajímalo mě proč a Miroslav Zikmund na to, že má ještě strašně moc práce. Dožil se nakonec stodva let! Nevěřím, že stihnul všechno, co chtěl dokončit, napsat, setřídit, uschovat do nehořlavého trezoru. Ale za mě to byl prostě frajer, dlouhán Mirek, obrovský vzor právě díky tý houževnosti. V tom mě nepřestane inspirovat,” napsal herec.

Ze všech osobností, které díky svému projektu Listování potkal, byl právě on dost možná ten nejzásadnější.

„Během hodinového pokecu přesně pochopil, co s naším létajícím cirkusem děláme a naše představení ho dojalo k slzám. A ještě mi řek: chraňte si sluch, uši, často to podceňujeme, ale je to strašně důležité. Odpočívejte v pokoji, i když nevěřím, že zrovna vy odpočívat budete. A v tom vám tak rozumím, za to vás mám tak rád,” dodal Hejlík.