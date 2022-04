„Cílem je, mimo jiné, sjednotit vizuální styl kraje a všech jeho organizací. Aby náš kraj vystoupil z řady a lépe se prezentoval uvnitř i navenek,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš, proč se kraj rozhodl po téměř dvaceti letech osvěžit jeho značku.

„Chtěli jsme najít nadčasovou regionální identitu, která Zlínský kraj nejlépe vystihuje a současně ukázat, že nejsme odstrčený region na periferii republiky, ale máme být na co hrdí,“ doplnil hejtman.

Soutěž na vytvoření nové regionální vizuální identity kraje byla vyhlášena jako jednokolová a uzavřená a hejtmanství ji zadalo loni v květnu. Nejúspěšnější návrh ze tří finalistů pak podle odborné hodnotící komise představila kreativní agentura Little Greta.

„Esencí regionu a východiskem pro tvorbu značky Zlínského kraje byl pro nás živý tvůrčí duch, který je v regionu zastoupen odpradávna v řadě odvětví kulturních a kreativních průmyslů. Vznikl také slogan Kraj bez hranic. Ten vystihuje nespoutanost tvůrčího ducha, překračování mentálních i geografických hranic, otevřenost světu a ambice,“ vysvětlil pro Deník za vítězný tým agentury Little Greta její spoluzakladatel Jan Blažek.

„Na tomto návrhu nás nejvíce zaujala neotřelost, zajímavá práce s textem, ale i příběh, na kterém nová značka stojí. Typický čtverec zůstává a věřím, že i v novém pojetí bude jeho využití široké,“ vysvětlil Lubomír Traub, náměstek hejtmana odpovědný za strategický rozvoj.

Podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové, budou tyto změny do kraje přicházet postupně.

„Nejprve čekají budovy krajského úřadu, změní se komunikační materiály, tiskoviny, webové stránky a dílčí změny čekají také krajské organizace. Proměna by měla být završena letos na podzim,“ naznačila Ličková.

Čunek: Drahý špás

Novou identitu kraje představilo jeho vedení na posledním zastupitelstvu. A i přes souhlasné komentáře zastupitelů, se zde ozvaly i rozpačité a kritické reakce některých z nich.

Mezi odpůrce nového loga Zlínského kraje patřil i bývalý hejtman a profesí veterinář Stanislav Mišák, který nové barvy přirovnal k vybarvení nebezpečných druhů zvířat v přírodě.

„Symbolizuje živočichy, kteří mohou ublížit. Je to ta nejhorší možná kombinace. Navíc, kraj má jiné starosti, než je nová identita,“ zdůraznil.

Ani další exhejtman Zlínského kraje Jiří Čunek není z volby nové vizualizace nadšený, podle něj jde o „drahý špás“.

„Jsem přesvědčen, že to nebylo potřeba, a hlavně ten špás bude stát mnoho milionů korun, není to jen o barvě, je to dlouhodobá záležitost,“ je přesvědčen Čunek.

Čtverec jako schválnost?

Rozporuplným dojmem působí nové logo pro kraj i na Filipa Blažka z Unie grafického designu.

„Nová vizuální identita pro Zlínský kraj na mě působí rozporuplným dojmem. Na jedné straně oceňuji stylově čisté řešení postavené především na výrazné barevné kombinaci a charakteristickém písmu. Zároveň ve mě návrh vyvolává dojem, že jde o reklamní kampaň na jednorázovou akci. Tomu totiž odpovídá použití celé řady prvků, které jsou aktuálně „trendy“, ale za pár let mohou působit archaicky. Z mého pohledu tedy nejde o řešení nadčasové, právě naopak,“ vyjádřil se k novince.

Současně doplnil i postřeh k motivu čtverce, který je dominantou názvu Zlínský kraj a který překrývá zčásti obě slova.

„Nemám nic proti motivu čtverce, který navazuje na existující logo kraje. Osobně mi ale vadí, pokud se používá jako schválnost i tam, kde nemá žádný funkční účel, tedy především v základní verzi logotypu. S logem se budou setkávat lidé z jiných krajů, cizinci, lidé starší, s postižením, logo se zakrytou částí názvu může být pro tuto skupinu nedůvěryhodné, nesrozumitelné, nepochopitelné. Čtvereček zakrývající část slova může působit jako chyba, jako zásah cenzora či vandala. O to víc tento problém vyniká v anglické verzi „Zlín gion“, kterou neznalý člověk může interpretovat třeba jako legion nebo religion,“ komentoval designér.

Moderní a originální

Naproti tomu, kdo novou vizuální identitu Zlínského kraje hodnotí velmi pozitivně, je spolek KVALIKOM, který se zaměřuje na způsob komunikace veřejných institucí.

„Působí moderně, je originální a odráží místní kulturu a tradice. Líbí se nám i to, že se kraj bude snažit sjednotit komunikaci všech svých organizací, což je obecně velký problém. V ČR působí tisíce organizací, o kterých veřejnosti neví, že je zřizuje obec či kraj. Velmi oceňujeme i to, že Zlínský kraj natočil video, ve kterém vysvětluje, k čemu nová vizuální identita vlastně je, proč vznikla a jak. Video je originální a zábavné, a určitě doporučujeme všem, aby se na něj podívali. Může zároveň i ostatním úřadům sloužit jako návod, jak zavádění vizuálních identit komunikovat,“ pochválil předseda spolku Vít Novák.

I přes kritická slova některých zástupců kraje i odborné veřejnosti, se však vedení Zlínského kraje nové změny nebojí a směle s ní plánuje seznámit veřejnost.

„Chceme vystoupit z komfortní zóny a ukázat, že jsme sebevědomý kraj. Je dobře, že změna mezi lidmi vyvolává emoci. Je to pro nás dobrý signál, že nové logo nezapadlo, poutá pozornost a věřím, že se s ním lidé ztotožní,“ dodal náměstek Lubomír Traub.

Novou identitu připravuje i město Zlín.

„Aktuálně máme zpracovanou značkovou strategii, která je základním dokumentem sjednocující komunikaci Zlína. Cílem bylo definovat, co dělá město výjimečným ve srovnání s jinými městy a jakým místem chce být do budoucna. Následně jsme vstoupili jsme do jednání s autorem aktuálního loga i vizuální identity, panem Babákem, stran jejich inovace. Logo města je 30 let staré, prokázalo však svou kvalitu, proto chceme jít cestou evoluce, nikoliv revoluce,“ sdělil primátor Zlína Jiří Korec.