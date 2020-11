Ten sdělil zastupitelům základní informace o konání zastupitelstva, včetně podmínek nouzového stavu a distanční možnosti účasti zastupitelů. Poté zazněla hymna České republiky, po níž následovalo složení slibu zastupitele.

OPOZICE TLESKALA

Samotný úvod jednání nového krajského zastupitelstva provázely emoce, a to po vystoupení zlínského aktivisty Zdeňka Horvátha z organizace Milion chvilek pro demokracii, který zastupitelstvo varoval před možným mafiánským řízením kraje.

Po jeho vystoupení, se dokonce ozval v zasedací místnosti potlesk, zejména z míst, kde seděli zastupitelé z opozice.

„To, co tady zaznělo, není pravda a neodpovídá to skutečnosti. Jsem Radim Holiš, je mi 45 let a pocházím z Rožnova pod Radhoštěm. Získal jsem hlasy od celé koalice. Byla to nejen politická, ale také lidská shoda. Zavázali jsme se, že náš společný zájem je Zlínský kraj. Máme zákonem definované pozice a kroky, které máme dělat. A ty dělat chceme. Společně chceme to nejlepší pro náš kraj,“ reagoval nový hejtman Zlínského kraje Radim Holiš na slova kritiky ze strany odpůrců Hnutí ANO.

Zastupitelstvo se zabývalo i covidovou situací a řízením kraje v podmínkách, které může pandemická situace přinést. Nový hejtman se mimo jiné svěřil s tím, že sám tuto nemoc prodělal.

Na ustavujícím zastupitelstvu Zlínského kraje bylo v rámci opatření proti šíření koronaviru po zastupitelích vyžadováno, aby měli po celou dobu jednání nasazeny k ochraně úst a nosu roušky a zajišťovali si dezinfekci rukou. Po veřejnosti, kromě již zmíněných protiepidemických opatření, byly také vyžadovány rozestupy dva metry mezi osobami.

"Lidé mi vyčítali, že se málo usmívám, Půl roku jsem trénoval úsměv a teď mi jej kryje rouška," povzdechl si nad nařízením nový hejtman.

Při jednání byla představena i nová Rada Zlínského kraje. Například tolik diskutované zdravotnictví povede lékařka Olga Sehnalová (ČSSD). Ekonomiku a finance povede David Vychytil (Hnutí ANO), cestovní ruch, strategický rozvoj, územní plánování bude mít na starosto Lubomír Traub (ODS). Sociální oblast připadne Anně Ančincové (Piráti).

Zuzana Fišerová (Piráti) povede školství a kulturu, Radek Doležel dopravu (Hnutí ANO). Zbyněk Fojtíček (ODS) bude radním odpovědným za investice a dotace. Digitalizace, sport a mládež. To je obor, který bude spadat pod další jméno v Radě Zlínského kraje Jiřího Jaroše (Piráti).

SPOR O PLATY

Rozpor mezi novou koalicí a opozicí vznikl v rozpravě o platech členů poradního výboru při volbě předsedů a členů výborů Zastupitelstva Zlínského kraje a jejich činnosti.

Někteří jeho členové totiž mají být uvolněni. Jejich plat tak má dosáhnout až 90 tisíc korun měsíčně.

„V minulém volebním období jsme žádné uvolněné členy Rady neměli, zvlášť ne s takovým platem,“ kontroval bývalý hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Podle něj budou tito lidé stát kraj až 25 milionů korun. „Je to kontraproduktivní při řízení kraje,“ dodal.

„Peníze na to zkusíme hledat a něco pro to udělat. Každá nová věc bolí. Ještě jsme nic neudělali a už říkáme, že to je špatně. Jak zjistil bývalý hejtman, že to bude 25 milionů? My jsme připraveni složit účty až kolegové něco udělají,“ hájil návrh nový hejtman Radim Holiš.

Své funkce se ujal ihned po zvolení.

„Důvěra, kterou mi kolegové dali, je velký závazek. Ale zároveň i velká výzva, převzít kraj a posunout ho zase někam dál," svěřil se přítomným novinářům.

Podle něj první krok, který bude kraj dělat, a který považuje za nejnutnější, jsou problémy s covidem.

"Nejsem spokojen do jaké pozice se nyní kraj staví. Měl by být lídrem v boji proti covidu a neměl by jen čekat na to, co řekne vláda a stát v pozadí," míní nový hejtman.





Co se týká problému nové nemocnice, tak podle Radima Holiše nyní není vhodná doba pro jeho projednávání.

"Považuji projekt nové nemocnice pro Zlínský kraj jako nevhodný, jsem pro jasnou dostavbu a kontrolovanou rekonstrukci stávajícího areálu KNTB," naznačil Radim Holiš.

Současně dodal, že programové prohlášení Rady Zlínského kraje bude hotovo v řádu dvou, tří měsíců, kdy by měla představit bychom mohli představit základní koncept.