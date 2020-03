„Ve Zlínském kraji má aktuálně potvrzenou nákazu novým typem koronaviru 11 osob z Uherskohradišťska a 4 osoby ze Vsetínska. Na Kroměřížsku ani Zlínsku nejsou zatím žádné potvrzené případy. Souhrnně se jedná se o 7 mužů a 8 žen, z toho se v 10 případech jedná o cestovatelskou anamnézu a v 5 případech o kontaktní přenos od pozitivně nemocného. Všichni jsou v domácím léčení,“ informoval hejtman Jiří Čunek s tím, že počty nakažených osob dle věkových kategorií jsou následující:

0 - 14 let 2 osoby

15 - 24 let 3 osoby

25 - 34 let 4 osoby

35 - 44 let 2 osoby

45 - 54 let 2 osoby

55 - 64 let 2 osoby

65+ let 0 osob

„V tuto chvíli ještě nemůžeme hýřit velkým optimismem, ale skutečně mám radost, že z nejohroženější skupiny 65+ nikdo infikován v našem kraji není a počet pozitivně testovaných je velmi malý. Moc děkuji všem za dodržování hygienických opatření, protože pak se nám vše podaří dobře zvládnout,“ uvedl hejtman Čunek.

Preventivní opatření podle Čunka fungují

Na svém facebookovém profilu hejtman Čunek sdílel tuto zprávu: "Přátelé, mám pro vás aktuální informace o vývoji ve Zlínském kraji. Včera pozdě večer přišly výsledky kontroly vzorků lidí, u kterých bylo v pátek podezření na koronavirus. Z několika desítek vzorků se nákaza potvrdila u dvou. To je pozitivní. Před týdnem totiž přijelo mnoho lidí z Itálie, ale i přesto je přírůstek nakažených zatím malý. Preventivní opatření evidentně fungují. Chtěl bych vám všem moc poděkovat za jejich dodržování. Vím, že to není lehké, ale jsem přesvědčený, že mají obrovský význam. Další výsledky ukáží jak infekce stoupá. Dohromady máme ve Zlínském kraji 15 nakažených. Další zprávy sem dám nejpozději zítra. Teď jdu na štáb. Pokud budeme všichni zodpovědní, zvládneme to. Držte se!"

Vývoj nákazy ve Zlínském kraji v čase

Neděle 15. března 2020 – 2 potvrzené případy, jedná se o 2 muže z Uherskohradišťska, kteří mají potvrzené onemocnění Covid-19 kontaktním přenosem.

V pátek 13. března 2020 – 8 potvrzených případů, jedná se o 2 ženy - matku s dcerou, dále jde o tříčlennou rodinu – rodiče se synem, kteří mají vazbu na potvrzený případ z Olomouce a další 2 muže a 1 ženu.

Ve čtvrtek 12. března 2020 - 2 potvrzené případy, jedná se o 2 ženy z Uherskohradišťska, jedna žena přicestovala z Irska, druhá žena přicestovala z Rakouska.

Ve středu 11. března 2020 2 potvrzené případy, jedná se o ženu z Rožnova pod Radhoštěm, která se vrátila z italské Val Gardeny. Průběh nemoci je velmi mírný a žena je doma. Tento případ nesouvisí s v pondělí prvním potvrzeným případem v Rožnově. A dále se jedná o muže z Uherského Hradiště.

V pondělí 9. března 2020 se potvrdila nákaza u ženy z Rožnova pod Radhoštěm.

