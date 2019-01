Zlínský kraj - Přestože se Zlínský kraj může pyšnit krásnými přírodními scenériemi, unikátními památkami, pohostinností spojenou se slivovicí a vínem, do povědomí zbytku republiky i světa se dostává i sérií tragédií a závažných kriminálních činů. Výbychu muničních skladů ve Vrběticích, řádění lihové mafie, úmrtí po požití otráveného alkoholu i nedávný střelecký masakr v Uherském Brodě náš region pasují do role DIVOKÉHO VÝCHODU. Kdy jindy si tato neradostná fakta shrnout než právě dnes, v pátek třináctého

Infografika Deníku. | Foto: DENÍK/archiv

Střelba v uherskobrodské restauraci Družba, 9 mrtvých

Co se stalo?

Klidné sedmnáctitisícové město na východní Moravě. Nikdo by si nepomyslel, že se 24. únor 2015 zapíše jako nejčernější den do historie Uherského Brodu.

Krátce po půl jedné, v čase oběda, vchází do restaurace Družba třiašedesátiletý Broďan Zdeněk Kovář. Beze slova vytahuje své dvě legálně držené zbraně a začíná pálit do právě obědvajících lidí.

Jako první padá za oběť třiačtyřicetiletá servírka a následují další mrtví. Je jich celkem osm, sedm mužů a jedna žena ve věku od 27 do 66 let. Na toaletě restaurace se ukrývá jeden ze svědků, který několik minut po střelbě informuje policii. Dalším osmi lidem se z restaurace daří utéct. Je mezi nimi také účetní, která má dvě vážná střelná zranění. Nakonec střelec obrací zbraň i proti sobě, předtím však o svém činu informuje média.

Na místo mezitím doráží hlídka uherskobrodské policie, za ní další. Mají ale rozkaz se stáhnout. Na místo tragédie právě míří zásahová jednotka z Brna. V restauraci Družba však už policisté nacházejí jen devět mrtvých těl. Z toalety osvobozují svědka, který se tam dvě hodiny skrýval. Později je odvezena manželka střelce do nemocnice hroutí se. O případu informují všechna domácí, ale i řada světových médií. Lidé v Brodě, ale i v celé republice jsou v šoku. U restaurace Družba se konají piety, uctít památku přicházejí prezident republiky Miloš Zeman i premiér Bohuslav Sobotka. 24. únor se řadí mezi nejtragičtější dny v novodobé historii České republiky.

Současný stav:

Proběhly pitvy zastřelených. Podle slov státního zástupce Romana Kafky prokázaly, že zastřelení neměli šanci přežít. Policie sklidila vlnu kritiky, veřejnost jí vyčítala pomalý a nepovedený zásah proti střelci. Krátce nato uvalila policie a státní zástupce na případ tiskové embargo. Informace veřejnosti poskytne až po ukončení vyšetřování koncem března.

Výbuchy ve Vrběticích, evakuace, armáda

Co se stalo?

Na jižním Valašsku začíná běžné podzimní dopoledne. Docela poklidnou atmosféru čtvrtka 16. října 2014 však přeruší mohutné detonace z muničního areálu ve Vrběticích. V té chvíli asi ještě nikdo netuší, jaká závažná zjištění i kroky budou následovat a hlavně že po explozi jednoho ze skladů pronajatých ostravskou společností IMEX Group zahynou dva její zaměstnanci.

Už do oběda je jasné, že hořící a vybuchující místo je extrémně nebezpečné, opravdu nikdo se k němu nesmí přiblížit, policie vytyčuje bezpečnostní okruh. Neštěstí se výrazně dotkne i místních obyvatel, kteří kvůli kontrole okolí museli být evakuováni. Rozbíhá se vyšetřování, chystá se likvidace odvezené munice, situaci řeší špičky státu, lidé jsou znepokojeni nejrůznějšími informacemi, když…

…když ve středu 3. prosince se ozvou další mohutné detonace. V již střeženém areálu vybuchne další sklad společnosti IMEX GROUP. A situace, prakticky totožná jako v říjnu: evakuace, vyšetřování a hlavně mnohem více a oprávněně rozezlení obyvatelé. Debata o tom, jak se to vůbec mohlo stát a jak stát dohlíží na muniční sklady ve správě soukromých firem, je v plném proudu. Vzhledem k podezření, že za explozí druhého skladu stojí cizí úmysl, areál začne hlídat armáda.

Současný stav:

Stěhování munice ze zbylých skladů ve Vrběticích do armádního skladu v Květné na Svitavsku. Celkem by se jí mělo odvézt 350 až 400 kamionů. Podle ministerstva vnitra bylo v 27 skladech asi 7000 tun materiálu včetně 1000 tun výbušnin. Firmy zatím munici vozily k zákazníkům. Policie oba případy vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Stát prověřuje další areály s municí v České republice.

Děsivé vraždy

Zlínským krajem otřásly v posledních letech i některé brutální vraždy, které se zde staly. Patří mezi ně mordy seniora ve Slopném, ženy v Hulíně, Vietnamky v Kroměříži, ale také bratrovražda v Bystřici pod Hostýnem. Policie v poslední době vyjížděla také k vraždě seniorky v Otrokovicích nebo k vraždě a sebevraždě v Hostětíně.

SLOPNÉ: 22. září 2011. Slovák Maroš Straňák a David Šimon z Uherského Hradiště zavraždili Miroslava Sedláře v jeho domku ve Slopném. Muži seniora bili, škrtili a kopali. Také mu kovovým předmětem zasadili asi tři desítky ran do hlavy. Senior na následky zranění zemřel. Na konci ledna 2015 Nejvyšší soud odmítl jejich dovolání. Čtyřiadvacetiletý Straňák a dvaadvacetiletý Šimon, stráví ve vězení 24,5 let a 20,5 roku.

HULÍN: 21. listopadu 2012. Je zardoušena 68letá Erna Kolaříková ve svém domě. Zadržený je recidivista, 38letý Marek Reček, v minulosti 19krát trestaný za majetkovou trestnou činnost. 29. 1. 2015 dostává Reček u krajského soudu ve Zlíně souhrnný trest 15 let.

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: 19. prosinec 2014. Bratrovražda, kdy jeden bratr ubil sekerou druhého. Tragický příběh má ale ještě jednu oběť: matku obou bratrů. Všichni tři neustále popíjeli alkohol. Když se matka druhý den dozvěděla, co se stalo, za pár dní zemřela také. Její tělo pak obviněný dal do pokoje, kde spával a kde již bylo tělo zavražděného bratra. Tak žil ještě 14 dní. Vyšetřujícím kriminalistům se naskytl pohled snad jen pro otrlé. Našli tělo mrtvé matky a jejího syna, které již okusovaly krysy.

OTROKOVICE: 10. února 2015. Svou dvaašedesátiletou tetu tam ubil čtyřiatřicetiletý muž. Důvod? Její výčitky kvůli jeho tajnému pití slivovice. Muž měl seniorku napadnout, bít a škrtit ve sklepě bytového domu, kde bydleli. Když přivolaná policejní hlídka vstoupila do domu, napadl ji muž s nožem. Jeden z policistů ho tak v obraně postřelil.

Tragické nehody

LOPENÍK: 10. listopadu 2012. Při úvodní rychlostní zkoušce závodu Autogames RallyShow Uherský Brod vůz Mitsubishi Lancer vyjel v rychlosti kolem 150 kilometrů za hodinu z trati, zabil čtyři diváky a další dva zranil.

ZLÍN-VELÍKOVÁ: 27. března 2013. Žena vjela do protisměru, kde se srazila s přijíždějícím náklaďákem, který ji odhodil do příkopu. Střet nepřežila její osmnáctiletá dcera, která seděla na místě spolujezdce. Při příjezdu záchranářů a hasičů byly obě ženy zaklíněné v autě. Řidička byla předána do péče zdravotníků, u spolujezdkyně konstatovala přivolaná lékařka smrt.

RYMICE: 19. prosince roku 2013. Při srážce tří osobních vozidel zemřeli čtyři lidé, dva muži a jedna žena. Další žena podlehla zranění v nemocnici, kam ji převezl vrtulník záchranné služby. Tragická nehoda se stala mezi obcemi Rymice a Němčice na Kroměřížsku.

JASENNÁ: 15. března 2014. Při dopravní nehodě vyhasl život teprve devatenáctiletého mladíka. Ten společně se dvěma dalšími spolujezdci ve věku 20 a 21 let cestoval ve voze pick-up. Mladíci jeli směrem od Ubla do Jasenné. V pravotočivé zatáčce vyjeli ze silnice a auto čelně narazilo ve velké rychlosti do vzrostlého stromu. Řidič podle všeho nebyl připoutaný, jeho tělo se našlo vedle auta.

DRŽKOVÁ: 26. května 2014. Dopravní nehodu nepřežil 24letý motocyklista. Ve větší rychlosti narazil do stromu. Utrpěl vážné zranění, kterému později v nemocnici podlehl. Podle policie nezvládl průjezd ostrou zatáčkou ve směru na Držkovou. Přitom se na motorce chtěl jen projet, dlouho předtím na ní neseděl.

KROMĚŘÍŽ: 19. července 2014. Do prvního ročníku Kroměřížského poháru v motorové letecké akrobacii zasáhla tragédie.Jeden ze strojů se zřítil. Jednapadesátiletý pilot z Příbrami zahynul, vlastní chybou.