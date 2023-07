Časté úrazy a zranění dětí o prázdninách: pády z kol, koloběžek i skateboardů

Z hlediska úrazů a poranění nejrůznějšího charakteru, a to především u dětí, bývá období prázdnin a dovolených rizikovější než zbytek roku. Platí to však také u dospělých. Upozorňují na to nemocniční specialisté, v jejichž rukou a péči nakonec zranění končí.

Zranění na trampolíně se řadí k tradičním letním úrazům především u dětí. Ilustrační foto. | Foto: Uherskohradišťská nemocnice