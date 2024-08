„Telefonické konzultace jsou již nyní běžnou součástí pohotovostí, například jen v Krajské nemocnici T. Bati jde o cca 130 telefonických konzultací v rámci pohotovosti za měsíc. O nákupu komerčních, placených aplikací soukromých vzdáleně připojených poskytovatelů nyní v rámci zabezpečení pohotovosti Zlínského kraje neuvažujeme,“ sdělila Deníku mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.

Zlínský kraj zabezpečuje standardní lékařskou pohotovost v nemocnicích a na dalších místech v kraji, rozšiřuje a zkvalitňuje také výjezdové základny zdravotnické záchranné služby. Hejtmanství plánuje zmapovat možnosti on-line konzultací praktických lékařů v pobytových zařízeních sociálních služeb.

„Vnímáme on-line konzultace jako spíše doplňkovou možnost práce lékaře,“ sdělila mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

Že se on-line pohotovost může stát budoucností zdravotní péče dokázal zájem v jihočeském kraji.

Během prvního dne se zaregistrovalo na šest tisíc lidí a desítky z nich ji už také vyzkoušelo.

K registraci na webu jsou potřeba jen základní údaje, počítač nebo chytrý telefon a připojení k internetu. Do půl hodiny pacient už mluví s lékařem, který mu potom pošle do telefonu lékařskou zprávu nebo e-recept. Lidé mají možnost využívat služeb online pohotovosti čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu, a to úplně zdarma. Podmínkou je ale trvalé bydliště v Jihočeském kraji.

Cílem projektu je ulevit přetíženým pohotovostem v nemocnicích. Ty často blokují právě lidé, kteří by svůj problém mohli vyřešit na dálku. V krajské nemocnici ošetření zdravotníci na pohotovosti během pracovních dnů do deseti pacientů.

„O víkendu jde o 30 až 50 lidí,“ doplnila mluvčí KNTB Dana Lipovská.

