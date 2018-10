Zlínské volby: Lítý boj do posledních vteřin

Zlíňané byli svědky velkého finále komunálních voleb. Do posledních minut nebylo jasné, kdo se stane vítězem. Pouze několik hlasů voličů rozhodlo o budoucí vládě města. O 24 setin procenta zvítězilo hnutí ANO a ukončilo tak osmiletou vládu STANU. Politický hattrick současného primátora Miroslava Adámka se tak nekoná a absolutní vítězství ANO v celém Zlínském kraji ukázalo, že hnutí Andreje Babiše neztrácí svou sílu.

Situace byla napjatá hned od prvních minut po zveřejnění výsledků. Ani v jednom zlínském volebním štábu se nikterak bujaře neslavilo. Každá z kandidujících stana pomýšlela na lepší výsledky.

ZLÍN 21 čekal víc

Již při sečtení zhruba první třetiny hlasů bylo jasné, že třetí příčku obsadí nováček na zlínské politické scéně ZLÍN 21. „Jsme na bedně, to je fajn,“ nechal se slyšet lídr strany Čestmír Vančura. Z hlasu ale bylo znát určité zklamání, které následně jednička kandidátky potvrdila. „Chtěli jsme být výš,“ vysvětlil. Věřili, že se dostanou alespoň ke dvacetiprocentnímu zisku. „Opět nenastane žádná změna, zase se nebude nic dít,“ komentoval situaci rektor zlínské univerzity Tomáše Bati Petr Sáha. „Podívejte se, jak vypadají jiná města, třeba Olomouc,“ dodal. Čestmír Vančura vysvětlil, že by rádi ze Zlína udělali živoucí metropolitní město, z kterého by mladí lidé neodcházeli, naopak by se do něj rádi vraceli a mladí lidé s rodinami z jiných měst či obcí přicházeli.

Renesance ODS: Chtěli zasáhnout do koalice

Komunální volby prokázaly přání voličů dívat i se směrem doprava. Zpátky je například ODS, získala tři mandáty. Přesto bylo ve štábu mrtvo. "Chtěli jsme získat 7 procent, abychom mohli zasahovat do koaličních jednání,“ posteskl si lídr kandidátky Miroslav Chalánek. „Pravicové nasměrování nás velice těší,“ uvedla dvojka Milan Foukal. Na celé čáře boj o mandáty prohrála ČSSD, poprvé v historii nezískali ani jedno křeslo v zastupitelstvu komunisti.

Rozdíl téměř statistické chyby STAN z trůnu sesadil

Vlažná nálada byla pochopitelně ve štábu STAN. "Asi minutu jsme vedli,“ netajil zklamání ředitel zlínského divadla Petr Michálek. Primátor Miroslav Adámek již výslednou situaci předvídal a již při sečtení zhruba 70 procent uvažoval o dalším koaličním vyjednání s vítěznou stranou. Do konce sčítání pak voliči s rozdanými kartami už nezamíchali. „Byl to krásný sportovní zápas až do konce,“ komentoval Adámek.

Jednání o koalici začala už před ukončením sčítání

Ještě před definitivním potvrzením výsledků, kdy i v posledním sečteném zlínském okrsku vyhrálo ANO, přijel současný primátor do štábu předpokládané vítězné strany a za zavřenými dveřmi se pustil do koaličního vyjednávání s lídrem ANO Romanen Kaňovským a zvolenou jedničkou Jiřím Korcem. „Se STANem jsme se dohodli na spolupráci,“ uvedl Roman Kaňovský s tím, že podle dohody by primátor měl vyjít z řad vítězného hnutí. Mělo by tak podle jeho slov jít o Lídra strany Romana Kaňovského nebo Jiřího Korce, kterého voliči preferenčními hlasy poslali na špičku.

Primátor Adámek potvrdil dohodu stran, které obě získali po devíti mandátech v zastupitelstvu a jejich síly jsou tak vyrovnané. „„S ANO jsme se dohodli na dvojbloku a budeme k sobě hledat někoho třetího,“ vysvětlil stávající primátor Adámek. S tím, že k sobě budou hledat třetí stranu. „Podle výsledků voleb se nabízí třetí na bedně a to je ZLÍN 21,“ dodal s tím, že s takou koalicí by problém neměl. Vyhranil se prý pouze ke spolupráci s komunisty nebo extrémisty.