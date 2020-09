Lidé si, i přes komplikace spojené s dodržováním zpřísněných hygienických opatření, dokázali festivalový program o víkendu užít. Návštěvníci se při pohybu v některých zábavních zónách smějí pohybovat jen po předložení registrace, kterou si vytvoří buď online nebo na stanovištích ve městě, ale víceméně mají pro toto opatření pochopení.

„Na kontrolním bodu si vždy pouze načtou můj kód v mobilu a mohu jít,“ řekl Petr Nový.

Už ve čtvrtek v poledne hlásili pořadatelé na 3000 registrovaných zájemců ze stran veřejnosti a 1700 akreditovaných hostů. Toto číslo v následujících dnech ještě stoupalo. Není se čemu divit, nabídka projekcí i doprovodného programu je lákavá.

Lidé si oblíbili „Stroj času“, který je de facto odkazem na podtitul letošního ročníku: Zpátky do budoucnosti. Po celý den, i v době největšího parna, stála před atrakcí dlouhá fronta.

„Dovnitř pouštíme jen po sedmi lidech,“ upozorňoval čekající jeden z pořadatelů Tomáš Maňák, když viděl, jak lidé nervózně přešlapují na místě.

„Jsme tu od rána a ještě jsme se nezastavili. Někteří už přišli i vícekrát,“ prozradil mi krátce před zavřením Maňák.

„Většinou lidé vychází nadšení. Uvnitř na ně čeká fiktivní let do budoucnosti na 100. filmový festival. Ale nedoletí tam,“ vysvětluje Tomáš Maňák v krátkosti. Celý výlet do budoucnosti a minulosti zároveň trvá několik málo minut.

„Než jsme doletěli na 100. filmový festival, něco nás vychýlilo z kurzu. A najednou jsme se vrátili v čase několik milionů let zpět. A pak jsme prolétávali všechny ročníky festivalu ,“ vypravoval svůj zážitek Jan Koutný.

„Bylo to dobré. Zajímavě zpracované,“ zhodnotil Koutný střízlivě.

VLCI ZNOVU VE ZLÍNĚ

Jedním z vrcholů víkendového programu byla sobotní světová premiéra filmu Smečka. Snímek se natáčel převážně ve Zlíně. Divákovi ukazuje tento koprodukční česko-lotyšsko-slovenský film odvrácenou stranu mládežnického hokeje, upozorňuje na šikanu v kabině fiktivního týmu HC Vlci Zlín.

Hlavní protagonisty Smečky přivítala na červeném koberci dvojice Roman Vojtek a Dana Morávková. V sále pak film uvedl Jan Čenský.

„Já doufám, že se film líbil. Příbuzní mi říkali, že se jim to líbilo, kamarádi mi říkali, že se jim to líbilo, tak teď ještě čekám na nějakou nezaujatou reakci ze strany diváků,“ uvedl protagonista hlavního hrdiny filmu Davida (Tomáš Dalecký) pro Deník bezprostředně po světové premiéře, která se uskutečnila v Kongresovém centru v rámci festivalu s měsíčním předstihem před uvedením do kin.

Premiéru si nenechala ujít ani bývalá první dáma Livia Klausová s doprovodem. Na filmovém večírku po promítání se objevili kromě některých představitelů filmu Smečka například herec Slováckého divadla Josef Kubánik či filmová stálice Aňa Geislerová.

Odložený 60. ročník Zlín film festivalu bude pokračovat ještě celý tento týden a skončí 12. září.