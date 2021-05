Podle Ministerstva zdravotnictví ČR je Zlínský kraj nejhorší v České republice v počtu potvrzených případů onemocnění covid-19 na sto tisíc obyvatel za uplynulý týden. Ukazatelé vývoje pandemie pozvolna klesají, přesto je Zlínsko s počtem 202 lidí daleko za republikovým průměrem, jehož hodnota je 134 nakažených na 100 tisíc obyvatel.

Okresy Zlín a Vsetín patří k nejhorším v republice.

„Aktuálně je potvrzených s onemocněním covid-19 v okrese Zlín dvě stě padesát, ve Vsetíně dvě stě třicet šest osob na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní,“ informovala v pondělí mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

Vsetín nejvytíženější

Mírně klesá také zátěž nemocnic. Mezi nejvíce exponované patří Vsetínská nemocnice. Podle mluvčí Lenky Plačkové se tu situace nemění a nelepší se zhruba od poloviny března. Aktuálně leží ve Vsetíně 45 pacientů s covidem, z toho 5 na intenzivní péči, ať už na ARO nebo interní JIP.

Vsetínská nemocnice je na tom o něco hůře než ostatní nemocnice v kraji v počtu volných intenzivních lůžek. Ty jsou aktuálně jen dvě. „Vytíženost lůžek intenzivní péče je nadále vysoká, staráme se nejen o covidové pacienty, ale i další pacienty v závažných stavech,“ vysvětlil primář ARO, koordinátor intenzivní péče o covidové pacienty Vsetínské nemocnice Marek Proksa.

Obsazenost lůžek intenzivní péče zatím neumožňuje ani návrat k plánovaným operacím.

Ze západu na východ

Podle náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Olgy Sehnalové přicházela současná vlna pandemie ze západu na východ. Zlínský kraj se proto pohyboval řadu týdnů v počtech pozitivně testovaných případů na nejnižších příčkách v České republice.

„Zdravotníci v našich nemocnicích byli schopní v době kritické situace na západě republiky přebírat pacienty z přeplněných nemocnic z krajů výrazně postižených pandemií. Za to jim patří ještě zpětně velký dík,“ ocenila.

Postup pandemie zbrzdil nouzový stav a omezení pohybu mezi okresy.

„Pro srovnání, nejvyšší denní nárůst počtu pozitivně testovaných byl ve Zlínském kraji 5. ledna, a to 1250 osob denně, v únoru a březnu to bylo mezi tři až pěti sty nakažených a nyní se bavíme o méně než dvou stech pozitivně testovaných denně. V posledních třech týdnech čísla v kraji klesají o asi padesát až sto v mezitýdenním srovnání,“ vypočítala Sehnalová.

Výzva pro obyvatele

Hejtman Zlínského kraje sleduje postupné klesání mnoha ukazatelů.

„Zlín a Vsetín jsou poslední okresy, kde doznívá tato vlna. V celkovém srovnání jsme na tom podobně jako Jihočeský kraj. Dnes jsme na hodnotě dvě stě jedna, před týdnem to bylo dvě stě sedmdesát. Předpokládám, že za další týden budeme těsně nad stovkou. Což je hranice pro rozvolnění v balíčku tři. Je na nás abychom to vzali za výzvu,“ sdělil pro Deník Radim Holiš.

Doplnil, že očkování běží v kraji dle dodávané vakcíny.

„Tento týden očkujeme kategorii pětapadesát plus a všechny žádáme, aby využili registrace a neváhali. Denně očkujeme asi čtyři tisíce vakcín. Rychleji se teď i kvůli typu vakcíny dostanou na řadu v očkovacích místech. K praktikům posíláme všechnu vakcínu, se kterou můžou pracovat,“ dodal hejtman.

Málo se očkuje

Obyvatelé Zlínska se začínají ztrácet v tom, co je a není momentálně povolené. Nelichotivou pozici kraje však sledují. „Může to být dané možná i tím, že máme jednu z nejmenších proočkovaností v republice. Ale v tom, že je Zlínský kraj nejhorší a minulý týden to byl dokonce okres Vsetín, bych nehledal žádnou velkou vědu. Za čtrnáct dní to může být jinak. Dokud nebude promořenost a naočkovanost aspoň sedmdesát procent, tak se nehneme z místa,“ myslí si Vsetíňan Jiří Kůdela.

Vlna šla ze západu

„Přijde mi pochopitelné, že je Zlínský kraj teď nejhorší. Třetí vlna postupovala po republice od západu k východu. Ještě tak čtrnáct dní a bude líp. Musí být líp,“ míní Eva Rohlenová.

Od pondělí se v Česku otevřely kadeřnictví, kosmetika a další služby. Další postupné uvolňování a návrat do normálního života se bude řídit podle šesti balíčků. První dva už jsou z větší části „otevřené“. Následující budou vstupovat v platnost až na základě epidemické situace.

Například podle balíčku č. 3 se otevřou další služby s ochranou dýchacích cest a s omezením a také pohřby a svatby s účastí 30 osob. Musí být ale splněná podmínka počtu nakažených za 7 dní nepřesahujících sto lidí na sto tisíc obyvatel.

Vládní balíčky

Klesne-li toto číslo pod padesát lidí, povolí se podle balíčku č. 5 bazény, sauny, wellnessy, ale také kina, divadla, restaurace či sport uvnitř.

V sedmi krajích v Čechách, včetně Prahy už nemocnost klesla pod stovku. V pondělí se tu otevřel 2. stupeň základních škol a školky pro všechny děti.

Všechny obchody a služby v Česku budou moci zahájit provoz 10. května, a to bez ohledu na vývoj epidemie, rozhodla vláda. Ve stejný den se mají otevřít zbývající mateřské školy a rotační výuka starších žáků by měla začít i ve zbytku země. Kvůli horší situaci vláda ve čtvrtek zváží postup ve Zlínském, Jihočeském kraji a na Vysočině.

Vývoj týdenní nákazy ve Zlínském kraji na sto tisíc obyvatel a počet nakažených:

Zlín – 250 lidí na 100 000; 479 nakažených za posledních sedm dní

Vsetín – 236 lidí na 100 000; 338 nakažených

Uherské Hradiště – 150 lidí na 100 000; 214 nakažených

Kroměříž – 132 lidí na 100 000; 140 nakažených

Sousední okresy:

Přerov – 124 na 100 000; 161 nakažených

Frýdek-Místek – 157 na 100 000; 338 nakažených

Hodonín – 174 na 100 000; 268 nakažených

Nejméně postižené okresy ČR:

Cheb – 15 lidí na 100 000; 14 nakažených za posledních sedm dní

Trutnov – 31 lidí na 100 000; 37 nakažených za posledních sedm dní

Náchod – 34 lidí na 100 000; 37 nakažených za posledních sedm dní