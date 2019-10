Z celkem 37 přihlášených se do finálového večera dostalo 12 finalistů. Ti všichni mají šanci zabodovat v celorepublikovém kole a představit svůj um na televizních obrazovkách.

Investice do mladých se vyplácí

Zlínský kraj má opravdu co nabídnout. Na 30 procent dětí ve věku žáků základní školní docházky navštěvuje pravidelně kroužky v základních uměleckých školách. Tak vysokým procentem se nemůže pyšnit žádný jiný kraj v České republice.

Zlínský kraj vynakládá na podporu talentovaných dětí ročně desítky milionů korun. A byť to trvalo 21 let, než se zapojil také do soutěže Zlatý oříšek, ocenění mladých talentů není nic nového.

„Rozdáváme ocenění těm nejšikovnějším ve všech odvětvích. Snažíme se, aby tyto děti byly pro ostatní příkladem,“ říká radní Zlínského kraje pro oblast školství Petr Gazdík.

„A je dokázáno, že se nám to vyplácí,“ doplnil radní Gazdík. Jeho slova potvrzovali právě finalisté Zlatého oříšku. Porota neměla jednoduchou volbu.

Nakonec však udělila tři oříšky. Jeden si odnesl taneční pár, druhý dívky s krasojízdou na kole a třetí všestranně nadaný Kryštof Vaněk. Vlastní ocenění předal starosta pořádajícího města Holešov Rudolf Seifert. Jeho volba padla na domácí tanečníky ze souboru Happy Dance.

„Každá generace je jiná. Každá vyrůstá v jiném prostředí, v jiné době a s jinými podmínkami pro svůj rozvoj. Jsem přesvědčen, že ta současná má podmínky, které nikdy nebyly lepší,“ míní starosta Seifert.

Republikový úspěch, šance existuje

O možnostech rozvoje talentu dětí ví své i ředitelka holešovského volnočasového střediska TYMY Jarmila Vaclachová. Právě TYMY Všetuly si vzalo pod svá křídla pořádání Zlatého oříšku ve Zlínském kraji.

„Přípravy trvaly již od ledna. Spousta lidí, včetně porotců, nevěděla, do čeho jdou. Obesílali jsme školy, sportovní kluby, volnočasová střediska, základní umělecké školy. Prostě všechna místa, kde by se mohly skrývat talenty hodné ocenění,“ popisuje Vaclachová.

Mezi porotce usedla například bývalá europoslankyně Olga Sehnalová, poslankyně Alena Gajdůšková, radní Zlínského kraje Miroslav Kašný či sám předseda Nadačního fondu Zlatý oříšek Jiří Kotmel.

„Hodnotí se to strašlivě. Zvlášť v tom krajském kole, kde je relativně málo času. Děti vidíme tady poprvé a vycházíme jenom z toho, co uvádí v přihlášce. Pak je otázka, kdo si dá jak záležet na přihlášce, aby nás zaujala. Ale samozřejmě je důležité to nezkazit na galavečeru. V celonárodním kole je to již daleko důkladnější hodnocení. Děti navštěvujeme v jejich prostředí, hodnotí je odborníci z daných oborů. Točí se medailonky,“ uvádí Kotmel.

„Ve Zlínském kraji to byl první ročník a ten bývá vždy našlapaný, protože se najednou objeví nová možnost, jak se projevit, jak se ukázat,“ podotýká Jiří Kotmel.

„Zda bude někdo z těchto finalistů vybrán do celorepublikového kola nyní nevím, ale stoprocentně někdo z nich šanci uspět má,“ uvádí neurčitě předseda nadačního fondu.

Finalisté

Folklórní soubor Ječmínek (Folklór)

MV Team UTB (Aerobik)

Erika Kovaříková (Hudební nástroj)

Girls With Rope (pohybové, skákání se švihadly)

Nela Hanáková (stolní tenis)

Divadelní soubor Lentilky (divadlo)

Buršíková Tereza a Návojová Kateřina (cyklistická krasojízda)

Happy Dance (tance)

Kryštof Vaněk (všestrannost)

Gymnastika Zlín (parkour)

Martin Novák a Natálie Vališová (tanec)

Hudební kapela LEDACO (hudba)