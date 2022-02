„Zpráva o záchraně mrtvého je rodinné intimní drama, které se odehrává kolem otce ležícího v nemocnici v kómatu. Scénář vnikl na základě osobní zkušenosti režiséra Kadrnky, který na jeho vzniku spolupracoval se spisovatelem Markem Šindelkou,“ přiblížila film Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

Zdroj: Youtube

Otec po mozkové mrtvici upadne do kómatu. Matka a syn stojí nad jeho bezvládným tělem. Ten, koho milují, je znenadání daleko a nikdo neví, jestli se někdy vrátí zpátky. Oba sice pokorně přijímají diagnózu, ale s verdiktem se nehodlají smířit. Snaha vrátit otce zpět do života je nutí k tomu, aby překonali strach, předsudky a přijali akt vzkříšení.

„V létě roku 2016 utrpěl můj otec vážnou mozkovou mrtvici. Přestože to byly dny plné napětí a strachu, zapisoval jsem si všechno, co se kolem mého otce, matky a mě dělo. Neuvěřitelné bylo, že když se z kómatu probral, pamatoval si úplně všechno, co jsme mu říkali. Chci ve filmu mimo jiné ukázat, že se člověk nemá nikdy vzdávat a že i zdánlivě nesmyslné věci smysl mají,“ popsal Kadrnka.

Objížděli moravské nemocnice

Snímek se natáčel v první polovině roku 2021 v nemocnicích v Olomouci, Zlíně a Kroměříži. Filmová nemocnice je mozaikou poskládanou z několika nemocničních zařízení.

„S filmovou architektkou jsme během obhlídek navštívili většinu moravských nemocnic. První volba padla na budovu Franze Josefa v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. V kroměřížské nemocnici jsme pak našli motivy, které narušily archaičnost olomouckého objektu. Modernější chodby jednotlivých středisek, vestibul s výtahy, které se otevíraly současně do interiéru a exteriéru, i barevnosti stěn nám seděly do výtvarné koncepce filmu. Navíc vedení kroměřížské nemocnice bylo natáčení velmi nakloněno a přes problémy filmování během první vlny covidu nás silně podporovalo,“ doplnil režisér.

Roli syna hraje ve filmu Vojtěch Dyk, matku Zuzana Mauréry, otce Petr Salavec.

„Já nikdy nedělám obvyklý casting. Již během vzniku prvních textů pro budoucí film si několik herců, často i neherců, představím a pak se s nimi sejdu a o postavě a vůbec stylu filmu a způsobu natáčení si povídáme. Hned cítím, zda mezi námi něco rezonuje či nikoli. Vojta mi od začátku připadal, že tu situaci, kterou film ukazuje, zná, že jí dobře rozumí. Vnitřně ji cítil, a to bylo pro mě určující. Takové morální či charakterové propojení představitele s postavou, kterou má ztvárnit je pro mě rozhodující,“ řekl Kadrnka.

Oceňovaný snímek

Film Zpráva o záchraně mrtvého měl světovou premiéru v hlavní soutěži karlovarského festivalu koncem srpna 2021. Poté následovala řada zahraničních festivalů, na mnoha z nich film sbíral ocenění. Patří mezi ně International Film Festival of India, kde Václav Kadrnka získal cenu za nejlepší režii a hlavní cena na kolumbijském festivalu Al Este.

Kadrnka je rodák ze Zlína. Podle svých slov má ke Kroměříži kladný vztah, bere ji jako město svého rodného kraje, často ji navštěvuje a její historické centrum má moc rád. Film Zpráva o záchraně mrtvého je jeho třetím celovečerním dílem. Přechozí snímek Křižáček zvítězil v roce 2017 na MFF Karlovy Vary.