Podle správce synagogy Vratislava Brázdila je to zajímavá reakce věřících. Postupně vzešla ze skutečnosti, že synagoga poutníkům nabízí jinde nevídané zázemí k samostudiu. Vedle historických svazků rabínových knih se tak nečekaně rozšiřuje i kolekce knih vydaných v současné době.

„Poslední knihu jsme dostali po novém roce a přivezli ji Židé z New Yorku. Jedná se o kousek ve velmi pěkné vazbě. Mohu říci, že většina nových knih, které jsme dostali, vypadá hezky. Svědčí to o tom, jak moc jsou pro Židy důležité,“ říká Vratislav Brázdil.

V Kroměříži po letech zasedne Rada seniorů. Zapojí se dvacítka dříve narozených

Knihy vozí Židé, kteří o studovně vědí. Buď se do Holešova vracejí opakovaně a její prostory a možnosti znají, anebo se o nich dověděli od jiných poutníků. Všechny knižní dary jsou ve druhém patře synagogy vystaveny k prohlédnutí i ke studiu, ale ne všechny tam mají zůstat.

Správce památky mluví o tom, že nedávno dostal od jednoho muže čtyřicet brožurek Šachova shrnutí biblických přikázání.

„Jsou to drobné knížečky, které mám darovat zase jiným Židům, kteří toto místo navštíví. Když vidím, že by si někdo rád něco odvezl z Holešova, dostane malý dárek. Nedávno zde byl mladík, který zrovna na ješivě složil zkoušku ze Šachova díla. Byla to skvělá příležitost dát mu jeden výtisk právě na místě, kde učenec osobně působil,“ dodává Vratislav Brázdil s tím, že až je rozdá, zřejmě dostane další.

Expozice i studovna v jednom

Studovna rabína Šacha vznikla ve druhém patře Šachovy synagogy v Holešově v roce 2016. Funguje jako expozice a studovna zároveň a prezentuje historická i současná vydání všech knih, které napsal holešovský rabín.

„Nechybí ani varianty jeho stěžejního díla Siftej Kohen (Rty knězovy) – Šachova komentáře židovského právního kodexu Šulchan aruch, který se dodnes studuje na rabínských školách. Synagoga vlastní vydání z roku 1677 získané v roce 2018, a dokonce i vydání z roku 1663 získané v roce 2020. Je to zároveň nejstarší kniha ve sbírce, která se stále rozrůstá,“ připomíná mluvčí městského kulturního střediska Dana Podhajská.

Kroměříž postaví sportovní halu. Vzniká zcela nová studie

Před Vánocemi tam přibyl titul Nekudot ha-kesef (Tečky stříbra) vydaný v roce 1790, rabínova kritika komentáře právního kodexu z pera jiného významného rabína ze Lvova.

„Tato kniha se vyskytuje velmi zřídka. I přesto se podařilo v minulosti získat vydání z roku 1715 a 1770,“ říká mluvčí.

Ojedinělý památník

„Z nejmladších knih stojí za zmínku například Šachova kniha Druš jakar (Věž útěchy), která byla jako jediná z rabínových knih přeložena do češtiny a to v roce 2021. V překladu Achaba Haidlera ji vydalo město Holešov,“ dodává Podhajská.

Knihy ve studovně slouží primárně židovským poutníkům ke studiu a k rozjímání.

„Pro běžného turistu mohou být zajímavým zážitkem. Podobný památník totiž v jiných českých a moravských synagogách neexistuje,“ uzavírá Dana Podhajská.

V únoru si opět připomínáme Šachovo výročí

Rabín Šach, vlastním jménem Šabtaj ha-Kohen, patří mezi nejvýznamnější židovské učence na světě a je pohřben v Holešově, kde působil a napsal některé ze svých knih. Jméno Šach dostal podle pojmenování svých komentářů Siftej Kohen (Rty knězovy) a podle něj dostala název i holešovská synagoga. Ve dnech 21. a 22. února 2023 si židovský svět připomene 361. výročí rabínovy smrti. Při té příležitosti jeho hrob na židovském hřbitově navštíví stovky zbožných poutníků z celého světa. Další zvýšený zájem o Šacha pravděpodobně zaznamenáme v březnu, kdy se koná jarcajt rabína Elimelecha v polském Leżajsku.