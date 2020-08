Žhavé rozhodnutí. Toto je vítězná podoba areálu Baťovky

Třináctičlenná odborná komise složená ze zástupců Statutárního města Zlína, Zlínského kraje, státu, ale i nezávislých odborníků posuzovala ve čtvrtek 13. srpna návrhy čtyř architektonických kanceláří na budoucí využití areálu KNTB, poté, co se provoz staré nemocnice přestěhuje do Nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Odborná porota doporučila ke schválení Radě Zlínského kraje projekt brněnské kanceláře P.P. Architects. Ve své zprávě to uvedl kraj.

Vítězná budoucí podoba přestavby areálu Baťovky | Foto: P.P. Architects