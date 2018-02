Zemřela Sonja Baťová, manželka po Tomáši Baťovi juniorovi. Ve věku nedožitých 92 let skonala v nemocnici v kanadském Torontu v noci z úterý na středu. Deník o tom informoval rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Petr Sáha.

„Paní Sonja byla výjimečnou osobností, jejíž jméno a celoživotní dílo jsou ve světě vysoce uznávaným pojmem. Pro naši univerzitu bylo mimořádnou poctou mít tuto dámu ve své správní radě a využívat jejích cenných rad,“ sdělil rektor Petr Sáha.

Sonja Baťová byla zakladatelkou a předsedkyní Bata Shoe Museum v Torontu, členkou správních rad několika vzdělávacích či obecně prospěšných institucí. Od roku 2008 byla aktivní členkou Správní rady UTB, a v roce 2012 jí zlínská univerzita udělila čestný doktorát.

Manželka po Tomáši Baťovi jr. byla jednou z posledních žijících generace, která osobně pamatovala největší úspěchy rodiny Baťů.

„Přestože měla paní Sonja vysoký věk, je nám to moc líto. Osobně mám na ni jen dobré vzpomínky. Byla to velmi silná persona, která dokázala i poradit. Její úmrtí je pro nás velkou ztrátou,“ reagoval ředitel Nadace Tomáše Bati ve Zlíně Pavel Velev.

Přestože manželka po Tomáši Baťovi nebyla členkou správní rady nadace, zajímala se o její činnost a dokázala prý i ocenit výsledky její práce.

„Poslední rok už vůbec necestovala, ale telefonicky jsme byli v kontaktu neustále,“ zmínil Velev, jehož o úmrtí Sonji Baťové informovala jedna z dcer.

Na 8. března chystá Nadace Tomáše Bati ve Zlíně ocenění pracovníků firmy Baťa, kteří pro společnost pracují 25 let. Přijet mají i zástupci rodiny Baťů. To se však nyní může změnit.

„Nevíme, zatím je příliš brzy,“ podotkl ředitel nadace.

Včera odpoledne ještě nedokázal odpovědět ani na dotaz, zda Zlín chystá nějakou pietu pro Sonju Baťovou.

„Záležet bude také na rodině,“ uvedl Velev.

Ředitel nadace se sobně zúčastnil pohřbu Tomáše Bati jr. v kanadském Torontu. Kdy a v jakém duchu se uskuteční poslední rozloučení s paní Sonjou, a zda se jej Pavel Velev zúčastní, je prý zatím otázkou.

Sonja Ingrid Baťa, rozená Wettstein se narodila v roce 1926 ve Švýcarsku. V rodném Curychu, na Swisss Federal Institute of Technology, se také připravovala na vysněnou profesi architektky. Studia ale po sňatku s Tomášem Baťou juniorem v roce 1946 opustila a začala se naplno věnovat poválečnému rozvoji mezinárodní obuvnické firmy sídlící v Kanadě. Společně vychovali dcery Monicu, Christine a Rosemarie, a syna Thomase George.

Společný život naplněný činorodou prací pro obuvnickou společnost, obchodními cestami po celém světě a rozvíjením spousty neziskových aktivit přerušila po šedesáti dvou letech smrt Tomáše Bati juniora.

Manželé Baťovi od počátku podporovali myšlenku založení univerzity ve Zlíně. Po smrti svého manžela si paní Sonja dala za svůj cíl propagaci zlínské univerzity v zahraničí a vytvořila cyklus přednášek Zodpovědný kapitalismus.

Během svého života obdržela Sonja Baťová řadu prestižních ocenění

a vyznamenání za zásluhy. Bylo jí uděleno nejvyšší kanadské ocenění, titul Officer of The Order of Canada (Důstojník Řádu Kanady), a stala se čestným kapitánem kanadského námořnictva.

Obdržela i celou řadu čestných doktorátů na univerzitách. Za svou práci pro životní prostředí získala vyznamenání OSN.