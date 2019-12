Zemřela nejstarší obyvatelka ČR. Bylo jí 108 let

Smutná zpráva z Hané. Zemřela nejstarší obyvatelka České republiky Magdalena Kytnerová, letos v březnu jí bylo 108 let, žila v Kroměříži. V neděli to uvedla to Česká televize.

Nejstarší obyvatelka Kroměříže paní Magdaléna Kytnerová | Foto: MÚ Kroměříž