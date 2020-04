Milan Šamánek se narodil 9. května 1931 ve Zborovicích u Kroměříže.

Vychodil gymnázium a následně vystudoval lékařskou fakultu. V 60. letech se mu podařilo odcestovat na pracovní stáž do Spojených států amerických, kde strávil více než rok.

Po okupaci v srpnu 1968 dostal nabídky ze zahraničí, ale rozhodl se je odmítnout, aby se mohl starat o své rodiče. V roce 1977 založil dětské kardiocentrum.

O šest let později pozval známé lékaře z celého světa, aby se přijeli na kardiocentrum podívat. Podle profesora byli lékaři šokovaní, protože to, co jsme měli my, nebylo nikde jinde na světě. Průlom spočíval v tom, že kardiochirurgie s kardiologií byla sloučena na jedno pracoviště, a dařilo se tak zachraňovat mnohem více dětských pacientů.

Jako jeho přednosta Šamánek prosadil nové diagnostické a léčebné postupy, díky kterým se podařilo snížit úmrtnost dětí s vrozenými srdečními vadami z původních deseti procent na necelé jedno procento.

Vyškolením praktických dětských lékařů a celorepublikové sítě dětských kardiologů umožnil prenatální diagnostiku vrozených srdečních vad už ve 14. až 20. týdnu těhotenství.

Šamánek v roce 2010 převzal od prezidenta Václava Klause medaili Za zásluhy prvního stupně, před čtyřmi lety byl oceněn cenou Neuron za přínos světové vědě v oboru medicína. Známý byl podporou střídmého pití vína. Lásku k vínu objevil v Uherském Hradišti, kde začínal svou profesní kariéru.

„Vínu jsem skutečně začal rozumět až v Uherském Hradišti. Já jsem se totiž narodil ve Zborovicích na Moravě, ale na té straně Chřibů, kde se rodily trnky, ale žádné hrozny,“ uvedl před lety pro Deník Milan Šamánek.

Zajímavostí také je, že jako jeden z nejstarších pacientů v ČR podstoupil ve svých 74 letech transplantaci srdce.