Zemědělskou výstavu letos navštívilo rekordních pět tisíc lidí

„Vyžadují čtyřiadvacetihodinovou péči,“ říká na adresu 35O krav, které chovají v podniku Agrova v Prusinovicích, tamní zootechnik Marek Bečka. Několik statných a nejlepší kusů představili veřejnosti na sobotní Zemědělské výstavě Kroměříž 2018 v areálu společnosti Navos v Kroměříži-Kotojedech.

„U krav musí být pořád někdo, protože se telí ráno, v poledne, večer, zkrátka pořád. Do toho navíc dojení dvakrát denně po šesti hodinách. Začínáme ráno o čtvrt na čtyři, dojíme tak do devíti, pak je na řadě očista. A odpoledne o čtvrt na čtyři začínáme s dojením znovu,“ přibližuje práci kolem krav prusinovický zootechnik.

Dojících krav mají zhruba 290, zbytek je takzvaně zasušených. Na zemědělské výstavě na přehlídce dobytka za ně získali hned dva úspěchy: první a druhé místo. Porota hodnotila mimo jiné nejlepší vemeno krávy či vyhlasila vítězku v kolekci stará kráva či prvotelka.

V prusinovickém družstvu si odchovávají také býčky, které jdou ve dvou letech na maso. Podle zootechnika Marka Bečky si to člověk nesmí už připouštět, jinak by se z toho zbláznil.

„Musíte to brát jako stereotyp, jako rutinu. Prostě je to tak,“ dodává.

Část svého úctyhodného chovu, konkrétně zakrslé králíky, představil na výstavě zase Lubomír Gajdušek z Tečovic na Zlínsku. Chová i české albíny a doma na zahradě jich mají dobré dvě stovky.

„Je to hodně náročné starat se o všechny, ale naštěstí mám tolerantní ženu. Věnuji se jim já společně se synem, králíky pak vystavujeme po celé republice,“ říká nadšený chovatel králíků.

Zemědělskou výstavu Kroměříž 2018 letos navštívilo podle předsedy pořádající Okresní agrární komory Kroměříž Jana Haška rekordních pět tisíc lidí, čímž tak překonali čísla z minulých let.

„Letošek byl specifický v tom, že kolem poledne přišla bouřka. Lidé utekli schovat se do haly, ti co zmokli, šli pak domů. Mnozí si to zase po obědě rozmysleli kvůli dešti a nepřišli. To trochu návštěvnost ovlivnilo,“ zhodnotil.

Výstava nabídla už tradičně přehlídku skotu, expozici drobného zvířectva, ukázku jízdní policie z Pozlovic, agility, voltiž, ukázku oboru Jezdec a chovatel koní Střední školy hotelové a služeb Kroměříž či třeba prodej regionálních výrobků a oblíbenou výstavu zemědělské techniky.

Kvůli africkému moru prasat se ale nekonala přehlídka prasat, ta byla nahrazena pouze představením zemědělských podniků.