Zeman nepojede do Zlínského kraje. Čunek mu cestu nechtěl zaplatit

Přibližně 1,6 milionu korun. Tolik stály v letech 2013 až 2016 Zlínský kraj návštěvy hlavy státu Miloše Zemana. Ten k nám měl opět zavítat ve dnech od 8. do 10. listopadu. Nakonec ale nepřijede. Podle serveru Aktuálně.cz zrušil totiž cestu poté, co hejtman Jiří Čunek prezidentovi oznámil, že jeho delegaci zaplatí jen oběd či večeři do 30 tisíc korun. Namísto Zlínského kraje tak Miloš Zeman zavítá do kraje Olomouckého.

„Mám v úctě úřad prezidenta republiky a rád v kraji přijmu každého prezidenta, ale musí to mít jasná pravidla. Jsem přesvědčen, že v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky, který činí téměř půl miliardy korun, jsou i prostředky na cesty prezidenta. Samozřejmě rádi poneseme veškeré náklady našich pracovníků, kteří cestu prezidenta připravují. Proto částka 30 tisíc korun na slavnostní pohoštění pana prezidenta se mi jeví jako velmi důstojná,“ řekl včera novinářům hejtman Jiří Čunek. Návštěvy Miloše Zemana ve Zlínském kraji v průměru vyšly každý rok na 350 až 570 tisíc korun. ČTĚTE TAKÉ: Vyžeňte kameramana, nebo ho zabiju, prohlásil Zeman v sídle Rady Evropy „Na základě některých faktur, které jsem viděl, jde pan prezident na oběd a s ním asi deset či patnáct jeho pozvaných hostů, včetně hejtmana. To je v pořádku. Ve výsledku ale nakonec hejtman platil fakturu asi za 96 lidí. Větší část nákladů z 1,6 milionu korun byla právě na občerstvení,“ konstatoval hejtman Čunek. Žádná jiná návštěva tak velké peníze prý nespolyká. U ministrů či velvyslanců se pohybují náklady řádově kolem pěti tisíc korun. „Diskuse o návštěvě pana prezidenta probíhaly korektně. Necítím se odstrčený ani se nezlobím po výroku, že návštěvu přeloží do Olomouckého kraje. Řekl jsem, že Miloše Zemana rád pohostím do výše třicet tisíc korun. Na základě toho kancléř Mynář odvětil, že v listopadu nepřijede,“ dodal Čunek. JE TO JEN MEDIÁLNÍ KOPÁNÍ, ŘÍKÁ OVČÁČEK Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka o peníze v zásadě nejde. „Jde o hrozně trapné a mediálně vděčné kopání do kotníku. V Olomouckém kraji bude fajn,“ uvedl prezidentův mluvčí. Miloš Zeman zahájil další kolo krajských cest v polovině září. Do té doby byl v každém kraji čtyřikrát a kraje jeho návštěvy stály přes 17 milionů korun. Další výdaje mají s prezidentovými cestami města a obce, na jejichž bedrech je zajištění tribun a ozvučení pro setkání s veřejností. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta chce prosadit, aby se v budoucnu na financování návštěv podílela prezidentova kancelář. Zeman to odmítá. ČTĚTE TAKÉ: Česko si na Ukrajině kazí věhlas kvůli Zemanovi, prohlašovali demonstranti Ministr zemědělství a zastupitel Olomouckého kraje Marian Jurečka vyzval hejtmana Ladislava Oklešťka, aby kraj neplatil listopadovou návštěvu prezidenta Miloše Zemana. „Žádám hejtmana Olomouckého kraje, aby z rozpočtu kraje nebyly placeny náklady na cestu prezidenta Zemana v listopadu. Nevidím důvod při zvýšeném rozpočtu kanceláře prezidenta, aby náklady platily kraje z rozpočtů. Tyto nemalé náklady mohou investovat například na podporu malých projektů v obcích,“ uvedl dnes na facebookovém profilu Jurečka. Olomoucký hejtman Okleštěk tento postoj odmítl. Kraj podle něj bude postupovat jako obvykle a návštěvu hlavy státu zaplatí. Náklady by podle Oklešťka neměly přesáhnout účty vystavené v minulosti. „Budu vždy postupovat s péčí řádného hospodáře. Nebudu marnit nikde žádné peníze,“ řekl hejtman. Za březnovou návštěvu prezidenta v Olomouckém kraji zaplatilo hejtmanství podle Oklešťka přes 300 tisíc korun. „Nevnímám to jako financování kampaně. Když jakýkoliv prezident kdykoliv přijede do našeho kraje, tak já to považuji za čest a podle toho se také budeme chovat,“ uvedl. ČTĚTE TAKÉ: Premiér Sobotka: Zemanovy výroky o Krymu odporují politice Česka Autor: zpravodajové Deníku

