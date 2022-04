„Od minulého týdne už je k dostání. A to jak na výčepu, tak i v PET lahvích,“ uvedl tamní sládek Jiří Havlík. A dodal, že o „zelené“ je každoročně obrovský zájem.

„Je to takové davové šílenství. V restauraci máme stoly rezervované už třeba půl roku dopředu. Kdo nepije zelené pivo, jako by nebyl. Přes rok by si ho obyčejně nikdo nedal, ale teď už je to několik let takový kult Velikonoc,“ dodal sládek s tím, že jejich pivo chutná po mátě a peppermintu.

„Není to totiž jen obarvené klasické pivo, jak ho dělají někteří jiní pivovarníci, ale záměrně tam dáváme trochu máty, ať to nějak chutná,“ prozradil Havlík.

Rubínová třináctka

Trochu odlišnou cestou se vydali třeba v Záhlinickém pivovaru, kde každoročně vaří takzvaný Velikonoční speciál.

„Máme velikonoční polotmavou třináctku. Není zelená, ale červená až rubínová,“ prozradil sládek František Šmíd a zároveň doplnil, že speciál už je k dostání.

Etiketa ve tvaru vejce

Spodně kvašený světlý ležák čtyřikrát chmelený americkým a francouzským chmelem pak nabídne pivním nadšencům Jarošovský pivovar.

„Jmenuje se Velikonoční IPL, ale není zelený. Má však zelenou etiketu ve tvaru vejce,“ poznamenal s úsměvem obchodní zástupce Jiří Barčík s tím, že z ovocných chutí u tohoto speciálu převládá hruška, doplněná chutí angreštu a mandarinky.

Nemáme na to kapacitu

Naopak nic speciálního nechystají na velikonoční svátky v Topolském pivovaru ani ve slavičínském pivovaru Hrádek.

„Nikdy jsme na Velikonoce zelené pivo nedělali a nepřipravujeme ho ani letos. To může dělat někdo, kdo na to má čas a my na to čas nemáme. Nejsme totiž typický minipivovar - děláme sedm druhů piva a navíc veškeré naše pivo také dvojitě filtrujeme,“ vysvětlil Jaroslav Horehleď z pivovaru Hrádek, který se blíží spíše větším pivovarům.

„Proto nemáme úplně prostor pro výrobu podobných speciálů. Zabírá nám to totiž tanky a navíc je to jen malá část prodeje, na které nejde postavit žádnou fungující ekonomiku,“ doplnil Horehleď.