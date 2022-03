„Po Zdounkách už kolovaly různé řeči, co s tím nádražím bude – že by tam měly vzniknout nějaké byty a tak. Ale zatím se s ničím nezačalo, nádraží je dlouhé roky pořád stejné. Je to ale asi největší ostuda Zdounek,“ shodovali se někteří místní.

Že nádraží chátrá a zasloužilo by si opravu připouští i starosta Martin Drkula. „Budova však dodnes patří Správě železnic (SŽ). A i když jsme s nimi jako obec už několikrát jednali, tak stále trvají na tom, že je ten objekt ve špatném stavu a chtějí ho zbourat. Nám tu budovu ale doposud nenabídli,“ vysvětlil starosta s tím, že případná oprava by ale pro obec byla velmi nákladná.

Čtyřicetikilový dort ve tvaru slona? Žádný problém, hlásí Radka Otavová

10 milionů by bylo málo

„Musela by se tam udělat celková rekonstrukce a domnívám se, že takových deset milionů by nestačilo. Dovedli bychom si představit, že by dole bylo nějaké muzeum železnice a nahoře jeden či dva malé byty,“ doplnil starosta a zároveň připomněl, že železniční trať Kroměříž-Zdounky-Zborovice v loňském roce oslavila už 140 let svého fungování.

Problémem by podle starosty mělo být i případné převedení této budovy do majetku obce. „Podle zákona by tu budovu snad SŽ ani nemohla převést bezúplatně. Pro obec by to ale dávalo smysl asi jen v případě, kdyby to bylo jen za nějakou symbolickou částku. Pak by to ještě stálo za zvážení,“ připustil Drkula.

Z porodnice úřad či knihovna. V Přílepích opravují zámek za více než 30 milionů

Nová čekárna a parkoviště?

SŽ však už před rokem avizovala, že budovu zbourá a namísto současného stavědla vybuduje novou otevřenou čekárnu pro cestující. „Tento dříve uvedený postup stále platí,“ potvrdila Deníku mluvčí SŽ Nela Friebová.

Plánovaným odstraněním budovy by tak mělo podle mluvčí dojít ke zlepšení stávajících podmínek. „A to zřízením parkovací plochy na místě původní budovy a umístěním nové čekárny s mobiliářem. Zároveň se také rozšíří a zkrátí přístup na nástupiště,“ sdělila.

Jak se žije ve Zdounkách? Pojďte na návštěvu

Začátek je stále v nedohlednu

Termín, kdy začnou stavební práce, však nepřiblížila.

„Samotná realizace stavby se bude odvíjet od dostupnosti finančních prostředků,“ uvedla mluvčí. Oprava chátrajícího nádraží, je tak zatím stále v nedohlednu.