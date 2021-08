Dvouhodinový hudební program zvládl „improvizovaný“ orchestr složený z mladých a talentovaných umělců LHAK nastudovat za pouhý týden.

Smyčcové těleso pod vedením dirigenta Tomáše Netopila zahrálo ve světové premiéře dílo mladého umělce Lukáše Sommera („Dvořák Airlines“ pro smyčcový orchestr), který byl na koncertě osobně přítomen.

Sommer patří mezi přední osobnosti mladé skladatelské generace. Jeho hudba zazněla nejenom na českých pódiích, ale také například v Japonsku, Francii, Americe či Německu.

Sluníčka v šedi konzumní generace

Letošní koncert zlákal také houslistu, zpěváka, hudebního skladatele a primáše Hradišťanu Jiřího Pavlicu. Ten si nemohl prostředí skleníku Květné zahrady ve spojení s klasickou hudbou LHAK vynachválit.

„Moc se mi tu líbí. Propojení hudby a zdejšího prostředí je chytré, nápadité i moderní. Má to energii,“ řekl pro Deník Pavlica.

„Podpora mládeže například v podobě LHAK je pro mě znamením a nadějí, že národ kulturně a duchovně nevymře,“ souzní s posláním LHAK Jiří Pavlica. S mnohými studenty se primáš Hradišťanu zná osobně a věří v jejich slibnou budoucnost.

„Jsem moc rád, že je můžu znát. Tito mladí lidé jsou pro mě sluníčkem v šedi dnešní konzumní společnosti. do té šedi konzumní mladé generace. Jsou to lidé, kteří září, svítí, ví co chtějí a jdou si za tím. To mě naplňuje obrovským štěstím,“ prozrazuje Pavlica.

Květná zahrada opět k dispozici

Koncert se opět uskutečnil ve velkém skleníku v přenádherné Květné zahradě. Správce Květné zahrady Zdeněk Novák si spolupráce s LHAK váží.

„Jsme rádi, že si LHAK našla své stálé místo v Květné zahradě, a že můžeme nabídnout prostory ať už skleníku či Rotundy a zpřístupnit tak krásnou hudbu všem z Kroměříže a okolí,“ uvedl Novák.

„Spolupráce se vyvíjí dobře a věřím tomu, že i příští rok se bude akce u nás opakovat,“ doufá správce Květné zahrady.

Za rok znovu

Závěrečný koncert uzavřel letošní čtvrtý ročník mezinárodní hudební akademie, které poskytl záštitu ministr kultury Lubomír Zaorálek, Arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner, hejtman Zlínského kraje Radim Holliš a starosta Kroměříže Jaroslav Němec.

Stejně jako loňský ročník byla sice akademie poznamenán koronavirovou pandemií, ale i přesto si ji jak studenti, tak lektoři a v neposlední řadě i návštěvníci koncertů užili. V roce 2022 proběhne už pátý ročník.

Smyslem projektu je zprostředkovat studentům středních a vysokých hudebních škol aktivní zkušenost s profesionální přípravou koncertního provedení studovaných skladeb.