Už před dvěma týdny Deník informoval o sporu, který Karla Chrástová vedla s vedením Chropyně. Útulek po městu požadoval proplacení péče o kočky, které údajně pocházely z jeho katastru. To se však bránilo tím, že o žádných kočkách v útulku nevědělo, jelikož s ním nemají uzavřenou smlouvu. Starostka tehdy slíbila situaci řešit na začátku září.

„Žádnou odpověď jsem od Chropyně zatím nedostala, slíbili však, že ji oficiálně pošlou po jednání rady města. Začali se mnou ale komunikovat zástupci Hulína, kteří nyní přislíbili dotaci. Mám dobrý pocit z toho, že se konečně něco rozhýbalo,“ těšila se Chrástová.

Starostka Chropyně ve středu po jednání rady města Deníku sdělila, že se rada jednoznačně shodla na budoucí spolupráci s útulkem. Letos však peníze útulku neposkytne.

„Bohužel dlouhodobě naplánovaný rozpočet letošního roku nám neumožňuje útulku nějakou částku přidělit. Nicméně chceme s paní Chrástovou jednat a domluvit se na spolupráci pro další roky,“ uvedla starostka Chropyně Věra Sigmundová.

Je potřeba doložení

Před čtrnácti dny zvedlo na Facebooku po zveřejnění e-mailu zaslaného od zástupců Chropyně vlnu pozdvižení mimo jiné i to, že město žádalo doložení, že se skutečně v útulku nachází chropyňské kočky.

„Jak si asi představují ty důkazy? To by mě dost zajímalo. Jestli bude stačit prohlášení útulku nebo potvrzení od lidí, co je tam přinesli? “ ptá se na síti Petr Kalíš.

„Chceme, aby spolupráce s kočičím útulkem fungovala tak, že do útulku přiveze kočky město či odvoz musí být skrz nás. Doveze-li někdo kočku do útulku s tím, že pochází z Chropyně, musí se prokázat dokladem, například občankou,“ vysvětlila starostka Věra Sigmundová.





Chropyně chce také informace o správném předání kočky do útulku rozšířit mezi lidi.

„Plánujeme udělat osvětu mezi obyvateli a řekneme jim, že pokud má někdo z nich podezření, že by měla být nějaká toulající se kočka v nebezpečí či strádat, ať se obrátí na naši odchytovou službu. Náš pracovník ji pak odchytí a paní Chrástové ji zaveze. Bude to nejjednodušší důkaz toho, že je kočka skutečně od nás,“ zakončila Sigmundová.