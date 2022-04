„Byl jsem udiven. My máme nějakou cenovou mapu, kde je cena o 2000 korun vyšší (3200 korun, pozn. red), než je tady navrženo. Tak já nevím, jestli je ta naše cenová mapa špatná, nebo je špatný ten posudek,“ pozastavoval se opoziční zastupitel Michal Kostka (KSČM).

Podle starosty Jaroslava Němce (Nezávislí) je však v únoru schválená cenová mapa, která stanovuje minimální cenu městských pozemků určená k zasíťovaným pozemkům.

„A toto je zemědělská půda. Pokud takový pozemek budeme prodávat za 3200 korun, tak následným vyjmutím z půdního fondu a zasíťováním z toho ve výsledku uděláme pozemek někde na úrovní pěti až šesti tisíc korun za metr čtvereční,“ kontroval starosta.

Ráj zahrádkářů je zpět. Florii zkrášlí rozkvetlé múzy z desítek tisíců květin

Podobně na otázku ceny nahlížel také Petr Komínek (Nezávislí). „Ta minimální cena 1200 je opravdu minimální. Ale nebavme se tady o 3200 korunách, to je šílenství,“ kroutil hlavou.

Podle dalšího z opozičních zastupitelů, Jiřího Kašíka (za KDU-ČSL, ZVUK 12 a nezávislí), je stanovená cena přesto nepřijatelná. „Z pohledu zastupitelů města je to strategický pozemek, protože ho ten investor potřebuje. Tudíž je strategický pro něj a proto i pro nás. Určitě je proto nepřijatelná cena 1200 korun,“ uvedl na čtvrtečním zasedání.

Proti prodeji se vyslovil i Richard Kreml (Zdravé Kroměřížsko). „Já tvrdím, že Hanácká pole nebudou pro běžné obyvatele Kroměříže, 98 procent obyvatel absolutně nemá peníze na to, aby si tam koupilo pozemek. Je to pro lidi vyšší střední třídy, navíc město bude do budoucna také potřebovat někde stavět,“ poznamenal.

Kroměřížský dům s pečovatelskou službou se dočká opravy střechy, za dva miliony

Do debaty zastupitelů se zapojil také přímo investor projektu Václav Brabec. „Vím, že tady pozemky nejsou a že si lidé stěžují a odcházejí do jiných měst a vesnic. Sami se podívejte, kolik pozemků, na kterých by si mohli lidé postavit dům, se v Kroměříži prodává. Město se před lety rozhodlo, že z toho udělá lokalitu na bydlení a my v tom pokračujeme. Netlačil jsem nikdy na pilu, ale každý developer, který by se tady rozhodl něco dělat, by už dávno zkrachoval. Už to trvá sedm let, co se se celý projekt vyřizuje,“ uvedl.

Podle místostarosty Vratislava Krejčíře (Piráti) se však musí podporovat výstavba ve městě.

„Myslím si, že jsme s tím záměrem souhlasili už minulým prodejem pozemků. Mě se kamarádi a známí taky ptají, kde se tady dá stavět. A nedá se stavět nikde. Je to opravdu smutné, protože oni by chtěli bydlet v Kroměříži, ale namísto toho odchází pryč. Rozhodně tenhle záměr chci podpořit,“ uvedl před hlasováním, ve kterém se pro schválení prodeje nakonec vyslovilo 19 z celkem 23 přítomných zastupitelů.