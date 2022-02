„Je to jen můj subjektivní názor, ale myslím si, že s největší pravděpodobností je to reakce na to nedávné přejmenování zastávky,“ řekl Deníku starosta Podhradní Lhoty Petr Horáček. Nápisy a obrázky na zdi stanice se totiž objevily až poté, co zastávka dostala nové jméno.

Změna názvu totiž vyvolala mezi lidmi vlnu emocí.

„Já si to mohu jen domýšlet. Na facebooku se objevovaly od některých ne zrovna kladné ohlasy, to přejmenování tady rozdělilo lidi na dva tábory,“ doplnil Horáček s tím, že se domnívá, že vulgární nápisy na zdi vlakové stanice jsou mířeny na jeho osobu.

„Je to ale jen moje domněnka. Taky to tak nemusí být. Třeba je to jen výstřelek nějakého sprejera,“ upřesnil starosta.

Co s nápisy teď?

Správa železnic (SŽ), které budova tamní vlakové stanice patří, se s posprejovanou fasádou ale podle starosty nechystá nic dělat.

„To srdíčko nevadí, ale ten nápis není úplně lichotivý, takže se ho pokusíme seškrábnout. Na fasádě je ale brizolit, takže to asi pravděpodobně nepůjde a budeme to muset nějak překrýt, aby aspoň ten nápis nešel vidět. Jinak ale nemáme v plánu do toho nijak víc investovat, je to budova Správy železnic,“ uvedl Horáček.

Čekárna bude opět přístupná

Podhradní Lhota má od ledna také nově pronajatou čekárnu uvnitř budovy.

„Dříve ji měly pronajatou Rajnochovice, jenže poté, co se změnil název, tak vypověděli smlouvu. Od ledna ji máme v pronájmu my a snažíme se ji teď trochu zautomatizovat. Nově uvnitř pohybové čidlo a instalujeme časový zámek, ať nemusí nikdo ráno a večer chodit odemykat a zamykat,“ přiblížil novinky starosta s tím, že do dvou týdnů by měla být čekárna opět přístupná cestujícím.

Venkovní zastávka, připomínající tu autobusovou, totiž lidi neochránila před případným větrem či deštěm.

„Převládající větry totiž chodí od Javorníků, takže se tam lidé nemůžou proti nějakým povětrnostním vlivům vůbec schovat. Muselo by tam být třeba nějaké závětří,“ poznamenal Horáček.

Přejmenování po dlouhých letech

Po více než 133 dlouhých letech změnila v prosinci loňského roku železniční zastávka Rajnochovice své jméno. Vlaky jedoucí po trati číslo 303 mezi Kojetínem a Valašským Meziříčím sice vždy zastavovaly právě v Rajnochovicích, avšak nádraží bylo po celou dobu existence této stanice v katastru Podhradní Lhoty, po které je nově pojmenována. Změna názvu tehdy rozdělila místní na dva tábory.