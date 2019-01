ZAŠOVÁ - Pracovnice domova pro lidi se zdravotním postižením v Zašové našla v minulých dnech na pokoji jednoho z klientů bez známek života. Osmadvacetiletý muž měl na krku viditelné zhmožděniny, přivolaní kriminalisté začali událost vyšetřovat jako vraždu.

Neštěstí včera potvrdila krajská policejní mluvčí Jana Šípková. „Oficiální výsledky pitvy ještě nemáme, ale podle všeho zemřel na následky škrcení,“ potvrdila krajská mluvčí. Upozornila, že průběh vyšetřování bude komplikovaný.

V ústavu jsou totiž klienti, kteří jsou vesměs zbaveni svéprávnosti. „Výslechy budou problémem,“ konstatovala Šípková. Zaměstnanci se k události, ke které došlo uplynulou sobotu, nechtěli vyjádřit. Podle nich nikdo neví, jak k neštěstí došlo. „Momentálně to mají v šetření policisté. Oficiálně se k věci vyjádříme, až budeme znát výsledky,“ sdělil ředitel Sociálních služeb Vsetín Jaromír Navrátil.



Přímo v Zašové se o vraždě také mnoho neví. „Je to za velkou zdí. Něco jsem zaslechl, co povídaly ženské, ale nic konkrétního,“ řekl například Ladislav Štěpán ze Zašové. „K tomu se vyjadřovat nebudu. S námi to nesouvisí,“ komentovala starostka obce Anna Mikošková. Na Valašsku se přitom jedná letos už o třetí vraždu. V Kunovicích zemřelo v lednu násilnou smrtí malé dítě, další vražda se stala po několika dnech v Mikulůvce.