„Nevím, jak bych to vůbec mohl komentovat. Napadají mě spíš takové otázky, proč by zrovna Vrbětice měly být pro Rusko natolik zajímavé,“ podivuje se starosta Vrbětic Zdeněk Hověžák.

„Je to šok,“ uvedl Hověžák, který za sedm let vyšetřování nezaznamenal, že by se vůbec uvažovalo o možném cizím zavinění, zvláště ze strany zahraničních tajných složek.

Přátelská země? Terorismus, tvrdí Benešík

Překvapen je i poslanec Ondřej Benešík (KDU-ČSL). Podle něj je situace vážná a svědčí o tom způsob a načasování sdělení zprávy veřejnosti.

„Podle mého názoru o závažnosti situace hovoří fakt, že s informací přišel premiér a ministr vnitra a zahraničí v sobotu večer na mimořádné tiskové konferenci o něčem svědčí,“ míní poslanec Parlamentu České republiky Ondřej Benešík.

„Pravidelně naše zpravodajské služby upozorňují stále o riziku ze strany Ruska. Ale fakt, že se sníží až na úroveň teroristických útoků proti zemi, o které tvrdí, že je přátelská, to nemůžeme nechat jen tak,“ je přesvědčen Benešík.

„Myslím, že bychom měli vyhostit celou ambasádu,“ reagoval Benešík na informaci o rozhodnutí o vyhoštění 18 lidí z Ruské ambasády v Česku.

"Strašné na tom je, že se teroristického útoku nedopustili občané, ale celý stát," podivuje se Benešík.

Na hejtmanství klid

Hejtman Radim Holiš v sobotu večer o prohlášení premiéra Andreje Babiše spolu s vícepremiérem Janem Hamáčkem nevěděl.

"Tuto informaci jsem ještě nezachytil. O tiskové konferenci pana premiéra a ministra Hamáčka vím, ale nikdo mě zatím neinformoval. Oficiální zprávu o vyšetřování nemám. My jsme dělali pouze kompenzační vyčíslení," sdělil Deníku hejtman.

Záměr možná, ale ne útok tajných složek

„Podezření, že výbuch ve Vrběticích nebyl jen náhodný, se nabízel hned v počátcích šetření. Rozhodně se ale úvahy o důvodu cizího zavinění neubíraly tím směrem, o kterém dnes hovořil premiér a pan Hamáček na tiskové konferenci,“ zavzpomínal emeritní hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Vyjádření Policie ČR

Ujišťujeme veřejnost, že v souvislosti s právě zveřejněnými informacemi není důvod k realizaci zvýšených bezpečnostních opatření na území ČR. Monitorujeme situaci vlastními operativními prostředky s využitím kanálů mezinárodní policejní spolupráce vč. Sledování otevřených zdrojů.

