Zaplněno do posledního místa, restaurace zažívaly nájezdy hostů

Přesunuté firemní večírky, plná restaurace, rezervace až do zavíračky a dokonce i hoteloví hosté na jednu noc. Tak to vypadalo v Panském pivovaru v Holešově poslední den před opětovným návratem Česka do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES, který sebou přináší mimo jiné i uzavření restaurací, hotelů, wellness a dalších služeb.

Restaurace Panský Pivovar. | Foto: Deník / Jakub Omelka

„Všechny víkendové firemní večírky se nám přesunuly na dnešek. Právě za půl hodiny začíná jeden,“ dívá se na hodinky mluvčí Panského pivovaru v Holešově Radek Sovadina. A to jsou teprve dvě hodiny odpoledne. „Poslední dva dny máme neustále plno. Snědlo se vše, co máme na skladě,“ je rád Sovadina. „Dokonce se nám tu na hotel včera ubytovali bez předchozí rezervace tři hosté na tu jednu noc,“ usmívá se mluvčí. Ani po otevření provozovny restaurace Panský pivovar neustala s rozvozem jídel. Takže najet opět na režim pouhého výdejového okénka a rozvozu až k zákazníkovi nebude nic nového. V Bystřici na zelené louce vyroste nová hasičárna, už poťukali na základní kámen Přečíst článek › „Nejenom že jsme mohli otevřít restauraci, kam se nám vrátili hosté, ale zároveň rozvážíme pořád stejné množství jídla. Lidé si na dovážku zvykli. Sice je to teď v kuchyni pořádná makačka, když se vám tam míchají meníčka do restaurace a na rozvoz, ale zájem zákazníků nás těší,“ vyjadřuje dík lidem Radek Sovadina. I to je důvod, proč chtějí rozvážku až ke dveřím i do budoucna, bez ohledu na vládní nařízení, ponechat. „Máme pět rozvážkových aut. To nám dává značnou výhodu oproti ostatním – jsme schopni i do půl hodiny jídlo dovézt. To s povděkem kvitují hlavně firmy,“ vysvětluje Radek Sovadina a prozrazuje, že restaurace chystá několik novinek. Jejich rozjezd však blokují aktuální restrikce. „Připravujeme elektronický jídelní lístek s fotografiemi jídel, na hotelech zážitkové balíčky. Nápady jsou, potřebujeme jen prostor je realizovat,“ zoufá si Radek Sovadina.