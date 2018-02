Zápisy do škol v Kroměříži zkomplikuje uzavřená lávka. Docházku už ne

Budoucí prvňáčci půjdou letos na Kroměřížsku k zápisu 10. a 11. dubna. Komplikovat jej bude zřejmě ještě uzavřená lávka přes řeku Moravu, s novým školním rokem by však měl být most znovu průchozí.

Letošní termíny zápisu do základních škol se týkají dětí narozených do 31. srpna 2012. „Rodiče mohou prvňáčky zapsat do kterékoliv základní školy zřizované městem, tedy do ZŠ Zámoraví, ZŠ Komenského náměstí, ZŠ U Sýpek, ZŠ Slovan, ZŠ Oskol a ZŠ Zachar,“ vyjmenoval mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

U zápisu je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. „Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,“ připomněl vedoucí odboru školství kroměřížské radnice Jiří Pánek. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou podle něj pak doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Komplikace při zápisu mohou nastat v případě zmíněné Základní školy Zámoraví, která leží na Švabinského nábřeží. Do školy své děti běžně zapisují i rodiče žijící na druhé straně řeky, například v ulici Spáčilova nebo na sídlišti Oskol. Lávka, která oba břehy spojuje, je však od poloviny prosince uzavřená. Město tak reagovalo na tragédii v pražské Troji, kde se podobný most zřítil i s přecházejícími lidmi.

Před několika týdny začala první etapa výzkumných prací, v rámci které došlo k průzkumu konstrukce a materiálů. Okolo 20. února by pak měli na mostě začít pracovat odborníci, kteří jej podrobí pečlivé analýze. „Měli by brát jednotlivé betonové díly, které pak na specializovaném pracovišti podrobí průzkumu,“ upřesnil starosta Kroměříže Jaroslav Němec.

Přestože v dubnu lávka s největší pravděpodobností otevřená nebude, radnice podle starosty udělá vše pro to, aby byla se začátkem školního roku zpět v provozu. „Budeme se snažit, aby i v případě, že by některé z testovacích prací nevyšly a musela se dělat nějaká opatření, byly případné opravy hotové do 1. září tak, abychom neomezili školáky,“ slíbil. Pokud by se to přece jen nepovedlo, uvažuje i o jiných možnostech. „V opačném případě zvažujeme zřízení speciálního autobusu, který by byl připraven na sídlišti Oskol pro děti docházející na ZŠ Zámoraví. Byť bychom je měli převážet, byl bych rád, aby opravy lávky nezasáhly do zápisů a následně do provozu školy,“ dodal starosta. Aby mohly děti chodit přes lávku a ne přes vzdálenější most Karla Rajnocha, je podle něj pohodlnější i bezpečnější.