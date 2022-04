„Neznamená to, že všech 427 dětí v září do prvních tříd nastoupí, 88 dětí dorazilo k zápisu s návrhem na odklad pro školní rok 2022/2023. Ze zapsaných dětí je pak 100 po loňském odkladu,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.

Podle vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy Jiřího Pánka má všech šest městem zřizovaných základních škol dostatečnou kapacitu. Kromě dětí, které bydlí ve městě a jeho místních částech, se do kroměřížských škol hlásí také děti z jiných měst a obcí, a dokonce i mimo hranice obce s rozšířenou působností Kroměříže. Letos dětí z jiných měst a obcí k zápisu do prvních tříd základních škol v Kroměříži přišlo 112, více než v letech předchozích.

„Rodiče často volí školu podle potřeb dítěte, podle doporučení a předchozích zkušeností, neřídí se obvykle školskými obvody,“ uvedla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice. Do ZŠ Komenského náměstí se zapsalo 40 dětí, k zápisu do ZŠ Oskol dorazilo 87 dětí, v ZŠ Slovan se zapsalo 131 dětí, 56 pak v ZŠ U Sýpek, 62 v ZŠ Zachar a 51 dětí přišlo k zápisu do ZŠ Zámoraví.

„V loňském roce přišlo k zápisu do škol zřizovaných městem Kroměříží 363 dětí, předloni jich bylo 394. Město také počítá zhruba se stovkou míst v základních školách pro děti z Ukrajiny,“ dodala Kučerová.