Zápis dětí do škol i školek se uskuteční v dubnu a květnu

Zápis do základních škol v Kroměříži byl stanoven na 9. a 10. dubna tohoto roku. Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2012 do 31. srpna 2013. U zápisu do základní je třeba předložit přihlášku, občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

„Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad,“ uvádí vedoucí odboru školství Jiří Pánek. Avšak i dítě, které dosáhne šestého roku od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato už v tomto školním roce. „A to když je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce,“ objasňuje Pánek a dodává, že v tom to případě je však nutné také předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a u dětí narozených od ledna do konce června je také nutné navíc i doporučující vyjádření odborného lékaře. Loni se do kroměřížských základních škol zapsalo 268 dětí z města a jeho místních částí. Mateřské školy zpravidla navštěvují děti ve věku od tří do šesti let, nejmladší mají dva roky. „Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je povinné předškolní vzdělávání. Letos se budou zapisovat děti narozené od 1. září 2013 do 31. srpna 2014,“ dále pokračuje Pánek. Zápis do mateřských škol se uskuteční 13. a 14. května. Rodiče při něm musí předložit občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a přihlášku, jejíž součástí je i potvrzení o povinném očkování. Do předškolního vzdělávání se loni na kroměřížských mateřských školách zapsalo celkem 262 dětí. Mrznout ještě bude, ale na rybníku nebruslete Přečíst článek ›

Autor: Jana Bradnová