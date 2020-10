Také vám směřuje gratulace a dotaz na vaše první dojmy po oznámení výsledků?

Pro mě je to milé překvapení, mám obrovskou radost, že se mi to podařilo. Přiznám se, že mě to i dojalo. Nesmírně si vážím té obrovské podpory. Protože přece jenom s panem Valentou získat v soutěži šedesát procent je úžasné. Naše klání bylo férové, nijak jsme se do sebe nenaváželi, nevytahovali nějaké bývalé škraloupy, šlo jen o to, ke komu se lidé přikloní. Tento obvod je silný, prolidovecký, tito lidé k volbám přišli a přidali se k nám další.

Myslíte, že rozhodování voličů ovlivnilo to, že jste „jejich“?

Říkáte to naprosto přesně. Všude jsem říkal – tady jsem se narodil, tady pracuji, tady bydlím, tady mám svou rodinu a několik generací rodinných příslušníků i známé. To bylo to, na co jsem sázel. Čtrnáct let starostování v souměstí Uherské Hradiště, Staré město a Kunovice kde žije zhruba třicet osm tisíc lidí, to už je významný počet. Lidi mě tu znají jako starostu, předsedu místní akční skupiny, ale také trochu jako folkloristu a člověka, který je nositel tradic. Třeba to nemohlo konkurovat penězům pana Valenty, které prostřednictvím nadace rozdával. To myslím v dobrém. Ale jedna věc je poskytovat lidem peníze, druhá věc je tady s těmi lidmi žít a řešit jejich dennodenní starosti a jako starosta s nimi komunikovat a pomáhat jim. To všechno dalo velkou možnost, aby mě lidé poznali.

Jak těžký byl váš soupeř?

Pan Valenta byl jednak stávající senátor, každého půlroku vydával senátorské listy, vlastní parlamentní listy, měl mediální podporu, v dobrém řečeno neomezené finanční prostředky. Na druhé straně věděl jsem, do čeho půjdu. Přiznám se, že hodně jsem byl nervózní před druhým kolem, abych se tam dostal. Než jsem podal kandidaturu, analyzoval jsem si, zda je možné pana Valentu porazit. Vycházelo mně, že za určitých okolností by to možné bylo a nakonec se to podařilo.

Jaké budou vaše první kroky ve funkci senátora?

Zasednu v senátorském klubu KDU-ČSL, kde, předpokládám, budeme mít první sezení v listopadu. Na začátku listopadu bych měl složit senátorský slib. Pak se teprve budeme domlouvat kde, kdo zasedne, co bude mít na starosti. Jsem nováčkem, zkušení senátoři jako pan Čunek nebo Šárka Jelínková už mají své okruhy rozdělené. Jde také o to, jestli náš senátorský klub ještě o někoho posílí. Toto jsou debaty příštích dnů a týdnů.

Na co se chcete ve svém funkčním období zaměřit?

Rád bych se věnoval dopravě, dopravní infrastruktura je mé hlavní téma. V programu jsem měl také úhradovou vyhlášku ve zdravotnictví, kde sice nejsem odborník a jsem si toho vědomý. Na druhou stranu jsou tu také témata ekologie, zemědělství nebo životní prostředí, se kterými se jako starosta setkávám a dennodenně s nimi pracuju v samosprávě.

Jak byste mohl jako senátor pomoct kraji?

Pan Valenta měl rozdělanou rekonstrukci uherskohradišťské věznice. To je věc, které bych chtěl určitě pomoci. Rovněž je mým tématem ochránit společně se senátorkou Annou Hubáčkovou (senátorka za obvod Hodonín – pozn. redakce) vodní zdroj u Uherského Ostrohu, kde se v budoucnu plánuje těžba štěrkopísku. To je téma, které je pro náš senátní obvod významná záležitost.

Jak funkce senátora ovlivní váš mandát starosty?

Na to se mě lidé ptají dennodenně. Už jsem psal ve Staroměstských novinách, které u nás na úřadě vychází, že bych rád na radnici zůstal. Jestli to bude ve funkci starosty, místostarosty nebo radního, to bych v této fázi nechtěl komentovat. Určitě bych chtěl veškerou činnost vykonávat dobře. Pokud to nebudu stíhat, tak bych se starostování vzdal. Vím, že je spousta senátorů, kteří jsou starostové, podnikají, jsou lékaři a tak dále. Teď na to neumím odpovědět, ale chtěl bych, abych funkci senátora, případně starosty vykonával kvalitně a pokud to nebude možné, starostování pustím.

V čem je podle vás senát důležitý?

Je to pojistka demokracie. V této době, kdy je poslanecká sněmovna složená tak, jak je. Senát svůj význam jednoznačně má. Schvaluje a připomínkuje zákony, popřípadě je vrací. Ve sněmovně jsou schvalované pozměňovací návrhy a až v senátu se zjistí, že jdou třeba proti sobě. Takže je třeba zákony jako takové upravit. Taky je to taková rada starších, nebo zkušenějších. Už jen tím, že senátorem můžete být až po čtyřicítce. To už si člověk cosi odžije a trochu mu můžou životní zkušenosti pomoci, aby se rozhodoval pokud možno ve prospěch občanů.

Josef Bazala

- 60 let, rodák z Uherského Hradiště

- ženatý, otec tří dětí

- vystudoval Střední průmyslovou a strojní školu v Uherském Hradišti

- od roku 1998 v zastupitelstvu Starého města

- od roku 2006 jeho starosta

- od roku 2012 zastupitelem Zlínského kraje

- folklorista, třináct let vedl folklórní soubor Dolina