Bystřice pod Hostýnem - Máme ve městě krásný zámecký park, tak proč tedy nemůžeme dovnitř? Přesně tuhle otázku si kladou lidé z Bystřice pod Hostýnem.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ivan Babej

Narážejí tím na fakt, že zahrada je celoročně nepřístupná, a přitom by měla patřit k zámku, který je přes letní sezonu otevřený.

Město však vysvětluje: vlastníme jen malou část pozemku a tu chceme zpřístupnit až po rekonstrukci zámku. Většinový kus zahrady má ve svém majetku česká armáda, která místo využívá jako svou zdravotnickou základnu.

Jenže obyvatelům města se to nelíbí. Například podle Josefa Jandy by měla zahrada k zámku náležet, podobně jako tomu je třeba v Holešově.

„Chtěl bych vzít děti a projít se tam s nimi. Ale nemůžu. Místo toho se po městě vykládá, že tam vojáci rybaří,“ stěžoval si Janda.

S tím však nesouhlasí bystřický starosta Zdeněk Pánek. „V Holešově mimo zahradu žádný větší park nemají. My tu máme například Zahájené, což je obrovská plocha s veškerým vybavením, která slouží jako oddechová část města,“ argumentuje Pánek s tím, že v Bystřici je celkově zeleně dost.

Na otevření městské části nejsou peníze

Městu patří i sedm a půl tisíce čtverečních metrů zámeckého parku, které armádě pronajímá. Radnice je podle starosty připravena plochu od vojenského prostoru oddělit a zpřístupnit, zatím tomu brání nedostatek financí.

„Je potřeba udělat oplocení a parkové úpravy. Chtěli bychom to spojit s rekonstrukcí celého zámku, ale to je investice, která se pohybuje okolo sto třiceti milionů. To jsou pro nás nemyslitelné peníze,“ míní starosta.

Radnice podle něj už loni zažádala o dotaci z evropských fondů, ale byla neúspěšná. Letos tak chtějí zažádat znovu.

„Zatím investujeme částky kolem dvou, tří milionů do drobnějších oprav,“ konstatoval starosta.

To však mnoho lidí z Bystřice neuspokojuje. Někteří pamětníci naznačují, kde je zakopaný pes. „Po předání zámku se měla ve druhé polovině devadesátých let předávat i zahrada. Ministerstvo obrany za to chtělo osm set tisíc, radnice však neměla zájem,“ vzpomíná Jan Žákovský, který stál i u zrodu některých petic.

Posádka armády podle něj navíc využití pro zahradu nemá. „Na nic to nemají. Snad jen, že tam jsou rybníky a současný velitel posádky je rybář,“ říká s úsměvem penzista. Zdeněk Pánek má však jiný názor. „Vždyť ta posádka je pro nás prospěšná. Jednak vytváří ve městě pracovní příležitosti a zásobuje naše mise v zahraničí. Jsem rád, že ji tu máme,“ namítá starosta.

S lidmi, kteří jeho názor nesdílí, nemá problém a petice respektuje. „Ale měli by si uvědomit fakta. Městu patří jen malá část, zbytek je armády. S tím nic neudělají,“ dodal Pánek. Podle Jana Žákovského teď nemá cenu protestovat. „Uvidíme, až bude po volbách. A rozjedeme to znova,“ slibuje důchodce.