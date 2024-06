V sobotu 8. června, bude-li přát počasí, zahájí zámecké koupaliště v Holešově letošní sezonu. Provoz koupaliště je naplánován od června do září. V červnu a září bude ve všední dny otevřeno od 12 do 18 hodin. O víkendech a o prázdninách pak každý den od 10 do 19 hodin.

Zámecké koupaliště v Holešově. Ilustrační foto. | Foto: město Holešov

„Aktuálně probíhají přípravné práce, napouští se bazény a dokončují poslední úpravy,“ sdělila mluvčí holešovské radnice Hana Helsnerová.

Pracovníci městské společnosti Teplo a služby (TAS) Holešov momentálně připravují nejen samotné koupaliště, ale také zprovozňují pokladní systém, který by mohl od července umožnit čerpat kredit ze zákaznických karet holešovského Sportcentra. „Ve hře je také možnost hradit vstup na koupaliště benefitní kartou Multisport,“ uvedl za TAS Holešov Miroslav Koumar.

Lehátka a schránky za poplatek

Návštěvníci za vstup na koupaliště zaplatí 100 korun, mládež, důchodci a držitelé ZTP pak zaplatí 80 korun a děti do 6 let mají vstup zdarma. „Zájemci mohou využít také permanentek, které budou v prodeji pro dospělé za 1200 korun a pro děti do 15 let a seniory pak za 900 korun,“ informovala Hana Helsnerová.

Areál koupaliště disponuje padesátimetrovým plaveckým bazénem s hloubkou od 1,2 do 1,8 metru se dvěma skluzavkami. Pro děti do věku pěti let je určen oddělený dětský bazén s maximální hloubkou 60 centimetrů. Dále je možné využít hřiště pro plážový volejbal nebo nohejbal. „Návštěvníci budou mít za poplatek k dispozici lehátka nebo bezpečnostní schránky. Půjčit si mohou také vybavení na stolní tenis, beach badminton a další hry,“ uzavřela mluvčí.

