„Ta těžká technika souvisí s vybudováním napojení zámeckých rybníků na náhon. S tím, že směrem dozadu povedeme odtok vody do řeky Rusavy. Je to důležitá stavba, abychom byli schopni odvádět vodu z rybníků a nikde se neztrácela,” uvedl starosta Holešova Rudolf Seifert.

Práce by měly podle starosty probíhat až do jara. Do té doby mohou být také některé části zahrady zapáskované. „To propojení rybníků a řeky Rusavy je poměrně náročné v tom smyslu, že je třeba kopat do hloubky okolo čtyř metrů. I proto je ten prostor zapáskovaný, aby tam nikdo nespadnul,” doplnil starosta.

Práce ještě budou pokračovat

Obzvlášť v posledních dnech, kdy rtuť teploměrů začala šplhat nahoru, jsou některá místa rozježděná těžkou technikou. „Je tam strašný binec, ale to se bohužel nedá nic dělat. Chceme to schválně nechat udělat teď přes zimu, aby byl park na jaře zase v pořádku,” vysvětlil starosta.

V zámecké zahradě také ještě na jaře bude probíhat další revitalizace zeleně. „Je potřeba část stromů vykácet a nasadit nové. To se udělalo z velké části v minulém roce, s tím, že další práce budou ještě probíhat letos na jaře. Největší část prací už je ale hotová,” poznamenal Seifert.

Rok 2021 v duchu proměn

Holešov už loni na jaře upravil část nátoku po vantroky, neboli koryto, vedoucí přes blízkou řeku Rusavu. Na podzim pak město zahájilo úpravy úseku od zámeckých rybníků po oboru. Celé práce by měly vyjít na více než sedm milionů korun, s tím, že část nákladů pokryje dotace.

Plánovanou obnovou prošel v roce 2021 také historický ovocný sad. K revitalizaci se město uchýlilo na základě špatného stavu původních stromů. Velmi časté totiž byly jak infekce kmenů a větví, tak i dutiny a další aspekty narušující stabilitu jednotlivých stromů. Problémem bylo také usazené jmelí na některých stromech.

Došlo tehdy i k drobným úpravám, avšak původní charakter ovocného sadu se nijak výrazně nezměnil. Stále se jedná o zámecký sad s pravidelným čtvercovým rastrem výsadbového sponu, tvarovaný pravidelným řezem.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o památku a historický doklad vývoje zahradního umění a sad je součástí historické kompozice, muselo se postupovat jiným způsobem než při obnově produkčního sadu ve volné krajině,“ uvedl na podzim minulého roku místostarosta Holešova Pavel Karhan.

Přibyl dřevěný altán

Uprostřed sadu navíc vyrostla také unikátní stavba – dřevěný altán. Ten by měl být určen především k odpočinku a relaxaci. Tím by mělo vzniknout nové atraktivní místo, které do obnovené části zámecké zahrady přiláká návštěvníky.

