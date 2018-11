Základní i střední školy si síly porovnaly v piškvorkách

Zdravotnictví - Zdravotnictví Pracovníci přímé obslužné péče v 18 390 Kč

Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče pracovník/ce v sociálních službách - asistent/ka Podpory samostatného bydlení. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18390 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: pracoviště Kroměříž - DOZP Barborka - Podpora samostatného bydlení, - jednotné postupy ve prospěch klientů - podpora: při zajišťování chodu domácnosti a péče o sebe, při vyhledávání pracovních příležitostí a pravidelné docházky do práce, při řešení volného času či kontaktu s rodinou a přáteli, při začlenění do běžného života, - práce zpravidla na 1 směnu dle aktuálních potřeb klientů (bez nočních směn): Po - Pá: 8 hod. a co 3 týdny po - pá: 7 hod. + so 5 hodin, PP na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, - vyučení - odbornost - vzdělání dle Zákona č. 108/2006 - pracovník v sociálních službách, ŘP sk. B, ale i ochota pěších doprovodů klientů, aktivní přístup a zájem o začlenění osob s mentálním znevýhodněním do běžné společnosti, samostatnost při řešení situací vznikající v domácnostech klientů a při jejich doprovodech, dovednost respektující a přítelské komunikace s našimi klienty i mezi kolegy, kladen důraz na kvalitní individuální plánování, zájem učit se a být součástní týmu - týmová spolupráce,, - benefity: 1,0 úvazku na HPP, možnost výhodného závodního stravování, 6 týdnů dovolené, - kontakt telefonicky Po-Pá (7:00 - 15:30 hod. - 725 988 955, 573 509 556), příp. své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: hejdova@sskm.cz. Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením - barborka, Karla Čapka, č.p. 3333, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Romana Hejdová, +420 573 509 556,725 988 955.